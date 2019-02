Annuncio

Dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid ovviamente sono piovute tante critiche sulla Juventus e soprattutto su Massimiliano Allegri. Nei giorni post Champions League sono iniziate anche a circolare molte voci sul futuro del tecnico livornese. Di fatti si fanno già diversi nomi sui suoi possibili sostituti. In particolare i nomi che sono stati accostati ai bianconeri sono quelli di Zinedine Zidane, Jurgen Klopp, Pep Guardiola e Didier Deschamps. Un poker di profili di assoluto livello: ciascuno ha sicuramente tutte le carte in regola per sedersi sulla panchina della Vecchia signora anche se al momento Massimiliano Allegri ha un contratto fino al 2020 e perciò il suo addio non è scontato.

Zidane il favorito, Guardiola il sogno

Dopo la partita contro l'Atletico si è scatenata la caccia al successore di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve.

In realtà la stagione è ancora lunga e non si può sapere quale sarà il futuro del tecnico livornese. I nomi più gettonati per sostituirlo sono ovviamente di primissimo livello e il favorito sembra essere senza ombra di dubbio Zinedine Zidane anche e soprattutto per il suo passato juventino. Il sogno proibito, invece, sembra essere Pep Guardiola che però cullerebbe il sogno di allenare in Italia e chissà che la Juve non possa esaudire il suo desiderio. Sembra invece, un po' più distante da Torino Jurgen Klopp anche se piace molto per come comunica e per il suo gioco offensivo. L'ultimo candidato è Didier Deschamps che ha già allenato la Juve e che soprattutto potrebbe attrarre a Torino Paul Pogba come ha riportato Tuttosport.

Intanto Allegri pensa al finale di stagione

I media si stanno concentrando soprattutto sul futuro di Massimiliano Allegri, mentre il tecnico livornese non sembra pensare a tutto questo visto che è concentrato solo sul campo. L'allenatore della Juve deve pensare alla sfida contro il Bologna e al campionato poi solo dopo la partita contro l'Udinese penserà al ritorno contro l'Atletico Madrid. L'allenatore bianconero, oggi, in conferenza stampa si è detto fiducioso per la gara di Champions affermando che la sua squadra ha buone possibilità di passare il turno. Intanto questo pomeriggio la Juventus, dopo l'allenamento pomeridiano che si svolgerà alla Continassa, partirà alla volta di Bologna. Nella seduta di questo pomeriggio verranno fatte tutte le prove tattiche e di formazione proprio in vista del match di domani pomeriggio.