Questo pomeriggio, intorno alle 17:30, la Juventus ha lasciato il centro sportivo per partire in treno alla volta di Reggio Emilia. Prima di lasciare Torino i bianconeri hanno svolto la seduta di rifinitura alla vigilia del match contro il Sassuolo. Nel corso dell’allenamento Massimiliano Allegri ha provato la formazione che schiererà domani alle 18 contro l'undici allenato da De Zerbi. Il tecnico livornese non ha sciolto ancora le riserve sull'undici titolare e, in particolare, sembra avere qualche dubbio sulla composizione del reparto avanzato. Infatti, Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic sono certi di giocare con Paulo Dybala e Federico Bernardeschi in ballottaggio per l'altro posto. Il numero 10 bianconero, dopo il gesto di stizza contro il Parma, è stato richiamato da Massimiliano Allegri.

In ogni caso, il tecnico livornese ha spiegato che Dybala si è scusato ed ha compreso che certi gesti vanno evitati. In ogni caso l'argentino viaggia verso la seconda panchina consecutiva. Piccolo dubbio anche sulla composizione del reparto nevralgico. Infatti, se in avanti il prescelto sarà Federico Bernardeschi in mezzo al campo toccherà a Sami Khedira. Dall'altra parte se toccherà a Paulo Dybala in mediana agirà Rodrigo Bentancur. Al momento il numero 33 bianconero e il centrocampista tedesco sono favoriti per essere titolari.

Bernardeschi verso una maglia da titolare

Domani, l’attacco della Juve sarà guidato da Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic. Insieme a loro fino a questa mattina si pensava potesse esserci Paulo Dybala.

Invece, in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha fatto sapere che l’argentino è in ballottaggio con Federico Bernardeschi. Secondo le ultime indiscrezioni il numero 33 bianconero sembra averla spuntata proprio su Paulo Dybala. Quella di Bernardeschi non sarà l’unica novità di formazione. Infatti, in difesa ci saranno due cambi e riguardano le fasce con l'impiego di Mattia De Sciglio e Alex Sandro. A completare la retroguardia ovviamente ci saranno Daniele Rugani e Martin Caceres. Per quanto riguarda la difesa c’è una buona notizia visto che nell’elenco dei convocati è tornato Andrea Barzagli.

Nessun cambio a centrocampo

L'unico reparto della Juve che domani pomeriggio non presenterà novità rispetto alla partita contro il Parma è il centrocampo.

Infatti in mezzo al campo toccherà ancora a Sami Khedira, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Infatti, il numero 6 bianconero è nettamente favorito su Rodrigo Bentancur.