Il grande sogno della Juventus per questa stagione è la Champions League. Infatti, con l'arrivo di Cristiano Ronaldo i bianconeri sono tra le principali candidate alla conquista del trofeo. Certo però la Champions League è una competizione molto tosta e ogni dettagli può essere fondamentale. Stando, però, a quanto afferma Libero, Andrea Agnelli e Fabio Paratici pretenderebbero la conquista della Coppa dalle grandi orecchie e qualora Massimiliano Allegri non dovesse riuscire a conquistarla a quel punto la dirigenza potrebbe prendere un nuovo allenatore. I nomi proposti dal quotidiano sarebbero principalmente due Antonio Conte e Zinedine Zidane. Il tecnico salentino accetterebbe di buon grado un ritorno sulla panchina della Juventus anche se non sono da escludere altre ipotesi per il suo futuro.

Conte e Zidane potrebbero tornare alla Juve

In estate, stando a quanto afferma Libero, la Juve potrebbe pensare ad un avvicendamento in panchina soprattutto se Massimiliano Allegri non dovesse vincere la Champions League. La panchina del tecnico livornese è sicuramente ambitissima e in caso di un suo addio i candidati di certo non mancherebbero. In particolare una delle ipotesi sarebbe davvero clamorosa visto che potrebbe ritornare l'idea Antonio Conte. L'allenatore salentino in questi giorni è accostato all'Inter o a club esteri ma sicuramente gradirebbe un ritorno a Torino. L'altro nome che potrebbe interessare ai bianconeri è quello di Zinedine Zidane. Il francese rispetto a Conte ha un feeling molto più spiccato con la Champions visto che l'ha vinta per tre volte di fila. Inoltre, Zidane avrebbe la possibilità di ritrovare Cristiano Ronaldo con il quale ha un grande feeling.

La Juve pensa al campionato

In attesa di sapere quale sarà il cammino della Juve in Champions, per il momento i bianconeri si concentrano solo ed esclusivamente sul campionato. Domani, i ragazzi di Massimiliano Allegri saranno in campo a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo. In casa Juve c'è ancora qualche dubbio di formazione e il ritorno fra i titolari di Paulo Dybala non è scontato. Infatti, il numero 10 bianconero è in ballottaggio con Federico Bernardeschi. Se il titolare sarà il ragazzo di Carrara a quel punto a centrocampo agirebbe Sami Khedira, qualora invece, fosse Paulo Dybala a spuntarla a quel punto in mezzo al campo toccherebbe a Rodrigo Bentancur. In ogni caso tutt'e le ultime scelte di formazione verranno prese solo nelle prossime ore.