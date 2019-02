Annuncio

Ore concitate, queste, per Marek Hamsik, ma non solo. Tutti i tifosi e i simpatizzanti del Napoli, infatti, sono in attesa di notizie ufficiali sulla trattativa tra il club partenopeo e i cinesi del Dalian Yifang dopo il brusco stop che c'era stato mercoledì scorso. Al momento sembra che le parti siano piuttosto vicine, con la società asiatica che sarebbe pronta ad assecondare le richieste del presidente De Laurentiis, versando 20 milioni di euro in una soluzione unica.

Il club cinese avrebbe accettato di pagare i 20 milioni

Quella disputata contro la Sampdoria sabato scorso, quasi certamente passerà alla storia come l'ultima partita giocata da Hamsik con la maglia del Napoli. In questi giorni, infatti, il calciatore slovacco non si è allenato con il gruppo e non è stato nemmeno convocato per il match contro la Fiorentina.

Qualora dovesse concretizzarsi il trasferimento al club cinese, il centrocampista 31enne si garantirebbe un ingaggio a dir poco stratosferico da 9 milioni annuali per tre stagioni. Insomma, un'offerta davvero difficile da rifiutare.

Stando agli ultimi aggiornamenti riportati da Sky Sport, il sodalizio tra Hamsik e il Dalian sembra davvero ad un passo, poiché pare che la società asiatica abbia dato il via libera al pagamento di 20 milioni di euro in soluzione unica, superando così l'ostacolo che qualche giorno fa aveva fatto arenare la trattativa. Il riavvicinamento tra le parti ci sarebbe stato venerdì, mentre sembra che il giocatore abbia già firmato un contratto triennale con il Dalian Yifang e che ora sia solo in attesa di avere il via libera per sottoporsi alle visite mediche e iniziare la sua nuova avventura in Super League.

Il calciomercato in Cina si chiuderà il 28 febbraio, dunque per quella data la dirigenza del Dalian dovrà riuscire a perfezionare l'intesa con il Napoli. La prossima settimana, tra lunedì e martedì, dovrebbero essere fissate le visite mediche di rito a Madrid. Nel frattempo Hamsik starebbe attendendo comunicazioni dalla sua terra d'origine, la Slovacchia, dove si è temporaneamente trasferito con la famiglia.

Un addio difficile da digerire

In questi giorni i napoletani stanno manifestando un bel po' di tristezza per l'imminente partenza del capitano, direzione Cina. Un uomo d'onore, che ha rispettato dal primo all'ultimo giorno della sua permanenza a Napoli la città e la sua gente, ricambiando appieno l'amore incondizionato che gli è stato sempre dimostrato.

Marek Hamsik, del resto, in questi anni si è sempre distinto come un uomo di grandi valori che, nel calcio attuale, sono diventati ormai merce rara. Ad ogni modo, rimarrà per sempre nella storia del club come il capitano del Napoli, protagonista di un'era felice di cui è stato indiscusso protagonista.

Prima di lasciare la città partenopea, lo slovacco ha voluto salutare i suoi compagni di squadra e gli amici di sempre. È stata organizzata una vera e propria festa a Castel Volturno - dove Hamsik ha vissuto in questi anni - per rendergli un omaggio dovuto. Non importa se dopo 12 anni "Marekiaro" ha deciso di abbandonare la maglia azzurra: ciò che ha fatto in queste stagioni, i record infranti e l'amore dimostrato verso tutto l'ambiente partenopeo resteranno indelebili nel cuore di tutti i tifosi del Napoli.