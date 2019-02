Annuncio

E' Ivan Rakitic il nome che potrebbe infiammare la prossima sessione di Calciomercato. Il centrocampista croato vuole lasciare il Barcellona e su di lui si susseguono le voci che vogliono l'Inter in pole position per cercare di accaparrarselo la prossima estate. I nerazzurri, infatti, cercheranno un rinforzo in mezzo al campo, dato che ad agosto è andato a vuoto il tentativo per Luka Modric che alla fine è rimasto al Real Madrid. E' quello il reparto che ha maggiore esigenza di essere ritoccato visto che quest'anno, a parte Marcelo Brozovic, nessuno ha avuto un rendimento costante al di sopra della sufficienza. Anche Radja Nainggolan, che avrebbe dovuto essere il giocatore di maggiore qualità e quantità, ha deluso avendo avuto vari problemi fisici e di tipo caratteriale.

Rakitic apre all'Inter

L'Inter ha messo gli occhi su Ivan Rakitic per la prossima estate. Il centrocampista croato ha un contratto fino a giugno 2021 da 6,5 milioni di euro a stagione, con una clausola rescissoria fissata a 125 milioni di euro. Cifre non altissime per il mercato di oggi e per un giocatore delle sue qualità, vice campione del mondo in carica con la sua Croazia. Il calciatore ha chiesto un adeguamento dell'ingaggio che, però, i blaugrana hanno fatto sapere che, almeno per il momento, non sono disposti a concedere. Gli spagnoli, infatti, in quel ruolo hanno messo già le mani su Adrien Rabiot, che arriverà a parametro zero dal Paris Saint Germain essendo in scadenza di contratto, e su De Jong, il cui acquisto dall'Ajax è stato già comunicato ufficialmente a gennaio.

Per questo motivo il Barça non solo non ha intenzione di rinnovare il contratto di Rakitic ma sembra pronto anche ad ascoltare eventuali offerte tra qualche mese.

La richiesta del Barcellona

Il Barcellona non ha, comunque, intenzione di svendere uno dei migliori centrocampisti in circolazione nonostante sia disposto a trattare la sua cessione. L'Inter questo lo sa e non sembra essere spaventata dalla valutazione del centrocampista croato, che si aggira sui 70 milioni di euro. Per quanto riguarda il contratto, invece, i nerazzurri potrebbero offrire lo stesso che era stato offerto a Modric la scorsa estate, con una sinergia legata a sponsor cinesi. I blaugrana, comunque, sono pronti a sedersi al tavolo delle trattative con la società nerazzurra.

Il Barça vorrebbe chiedere in cambio di Rakitic il cartellino del centrale slovacco, Milan Skriniar, vista l'esigenza di rinforzare il reparto difensivo. L'Inter, comunque, non sembra intenzionata ad inserire l'ex Samp nella trattativa e potrebbe fare un'offerta che prevede solo l'esborso economico.