Annuncio

Annuncio

In questi periodo dell'anno si parla spesso del futuro di molti allenatori. In particolare, in questi giorni è al centro di diverse voci di mercato Antonio Conte. Il tecnico, ormai ex Chelsea, è in attesa di una sistemazione e probabilmente a giugno troverà una nuova squadra. Per lui si parla di un futuro all'estero ma anche in Italia. Nelle ultime ore Antonio Conte è stato accostato soprattutto all'Inter, ma stando a quanto afferma "Libero" su di lui ci potrebbe essere anche l'interesse della Juventus.

Conte gradirebbe un ritorno alla Juve

Ormai cinque anni fa arrivò il clamoroso divorzio tra la Juve e Antonio Conte. Il tecnico salentino lasciò i bianconeri in pieno ritiro. Da li iniziò l'epopea vincente di Massimiliano Allegri.

Annuncio

L'allenatore livornese è legato alla Juve fino al 2020, ma spesso si rincorrono voci di mercato sui suoi possibili sostituti.

Il nome più gettonato è sicuramente quello di Zinedine Zidane. Il francese è molto legato al club bianconero è potrebbe non dispiacergli tornare a Torino in veste di allenatore. Ma anche un altro ex juventino non disdegnerebbe un ritorno alla corte della Vecchia Signora. Infatti, stando a quanto afferma Libero, Antonio Conte potrebbe essere una delle opzioni della Juve per la sua panchina e il tecnico salentino gradirebbe un ritorno nel club di Agnelli. Adesso non resterà che attendere i prossimi mesi per vedere cosa succederà sulle più grandi panchine europee, per vedere se ci sarà un valzer di allenatori oppure se le grandi squadre alla fine confermeranno i loro tecnici.

Annuncio

I migliori video del giorno

Douglas Costa potrebbe partire

Parlando di Calciomercato, negli ultimi giorni Douglas Costa è stato senza dubbio uno dei giocatori della Juve più chiacchierati. Il numero 11 bianconero ad inizio della scorsa settimana ha avuto un incidente automobilistico e la sera dello stesso giorno era a Parigi per presenziare alla festa di Neymar. Il comportamento del brasiliano non è stato gradito dalla Juve, che avrebbe preferito un atteggiamento diverso da parte del suo giocatore. Douglas Costa, quest'anno, non sta avendo un buon rendimento nemmeno sul campo e a giugno non è da escludere che possa partire. Su di lui ci sono gli occhi di alcune squadre inglesi e chissà che quindi la sua avventura con la Juve non possa concludersi.

Annuncio

Su Douglas Costa in particolare ci sarebbe il forte interesse del Manchester United. Tra l'altro il numero 11 bianconero avrebbe anche messo un like ai red devils e questo non avrebbe fatto molto piacere ai tifosi juventini.