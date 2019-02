Annuncio

Ieri sera la Juventus ha fatto il suo arrivo in treno a Reggio Emilia, dove oggi sarà impegnata al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo. I bianconeri al loro arrivo in Emilia Romagna sono stati accolti da moltissimi tifosi che hanno acclamato Cristiano Ronaldo e compagni. La Juve poi è salita subito sul pullman con destinazione l'hotel dove alloggiano i bianconeri. La squadra resterà in albergo fino a questo pomeriggio, quando si trasferirà allo stadio.

Per il match di oggi Massimiliano Allegri si affiderà ancora al 4-3-3, ma probabilmente in attacco non ci sarà il ritorno di Paulo Dybala. L'argentino dovrebbe essere ancora in panchina e il suo posto lo prenderà forse Federico Bernardeschi. Insieme al numero 33 bianconero agiranno le due certezze, ovvero Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic.

Per il resto, invece, non ci saranno particolari novità, visto che in difesa per questo match mancheranno ancora Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, entrambi però in fase di recupero, visto che in settimana torneranno a lavorare con i compagni, e forse saranno a disposizione per la partita di Champions League contro l'Atletico Madrid. Dunque ormai l'emergenza difensiva sembra praticamente finita.

Khedira titolare

Nella conferenza stampa di ieri mattina, Massimiliano Allegri aveva spiegato che nutriva due dubbi di formazione e che sostanzialmente erano legati fra loro. Infatti, il tecnico livornese doveva decidere chi schierare in attacco fra Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. La scelta finale di Massimiliano Allegri pare essere è caduta su Federico Bernardeschi e di conseguenza su Sami Khedira. Se invece il tecnico livornese avesse optato per Paulo Dybala, in mezzo al campo avrebbe trovato spazio Rodrigo Bentancur. Invece, l'argentino e l'uruguaiano si accomoderanno quasi certamente in panchina. Dunque a centrocampo toccherà a Sami Khedira, che agirà con Miralem Pjanic e Blaise Matuidi.

In difesa tornano De Sciglio e Alex Sandro

Per la partita contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri ha ritrovato dopo alcuni mesi Andrea Barzagli. Il numero 15 bianconero questo pomeriggio sarà in panchina e ormai l'emergenza in difesa sta per terminare visto che stanno per rientrare anche Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. In attesa che entrambi siano di nuovi abili e arruolabili, contro il Sassuolo la coppia difensiva della Juve sarà ancora composta da Daniele Rugani e Martin Caceres. Sulle fasce agiranno Mattia De Sciglio e Alex Sandro. Dunque Joao Cancelo si accomoderà in panchina e sarà una valida alternativa da inserire a gara in corso.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Caceres, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.