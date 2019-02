Annuncio

Lazio e Milan, un anno dopo si ritroveranno in semifinale di Coppa Italia. I rossoneri riuscirono a superare i biancocelesti nel doppio confronto, per poi essere battuti dalla Juventus all’ultimo atto. La partita d’andata sarà in programma martedì 26 febbraio alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma. La diretta tv sarà in chiaro su Rai 1. Volendo si potrà guardare il match anche in streaming attraverso il portale di Rai Play. I ragazzi di Simone Inzaghi hanno eliminato nel turno precedente l’Inter ai calci di rigore, mentre la squadra di Gennaro Gattuso ha battuto il Napoli. A pochi giorni dal calcio d’inizio, vediamo quali sono i precedenti tra i due club in Coppa Italia.

Biancocelesti a caccia di riscatto dopo l’eliminazione di un anno fa

Il bilancio complessivo in Coppa Italia nelle 17 partite disputate fino ad oggi, vede 7 vittorie per la Lazio, 2 pareggi e 8 vittorie per il Milan.

Un anno fa finì 0-0 l’andata a San Siro, così come il ritorno allo Stadio Olimpico. Il risultato non cambiò neppure dopo i tempi supplementari, perciò si proseguì ai calci di rigore, dove fu decisivo l’errore di Luiz Felipe. Terminò 4-5 a favore dei rossoneri. I due club si incrociarono anche nei quarti di finale della stagione 2014/15, con vittoria per 0-1 a favore dei biancocelesti. Lucas Biglia fu autore del goal vincente. L’argentino milita adesso nel Milan.

Sempre ai quarti di finale, ma nella stagione 2011/12, conquistò il passaggio del turno la compagine rossonera grazie al 3-1. Dopo il vantaggio ospite di Djibril Cissé, segnarono nell’ordine Robinho, Clarence Seedorf e Zlatan Ibrahimović.

Milan e Lazio si sono affrontate una volta anche in finale. Nella stagione 1997/98 finì 1-0 per i rossoneri tra le mura amiche, grazie al goal di George Weah. La trasferta a Roma vide la squadra di Fabio Capello passare in vantaggio con Demetrio Albertini, ma non seppe mantenere il risultato, forte anche del successo dell’andata. Guerino Gottardi, Vladimir Jugović e Alessandro Nesta ribaltarono il match in pochi minuti, consegnando ai biancocelesti il secondo trofeo della storia.

Negli anni a seguire, fino all’ultimo trionfo della stagione 2012/13, la Lazio ha vinto la Coppa Italia altre 3 volte. Complessivamente ha conquistato il trofeo 6 volte, mentre il Milan è fermo a 5, l’ultimo dei quali è stato vinto nella stagione 2002/03 contro l’altra squadra capitolina, la Roma.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la Lazio è impegnata anche nei sedicesimi di Europa League.