Annuncio

Annuncio

Mauro Icardi sarà il nome più gettonato del prossimo mercato estivo. Il centravanti argentino lascerà quasi certamente l'Inter dopo gli ultimi avvenimenti che lo hanno visto rompere con lo spogliatoio e perdere la fascia di capitano, affidata dal club a Samir Handanovic. La trattativa del rinnovo, quindi, non c'entra nulla con quanto sta succedendo anche se fino a qualche settimana fa sembrava essere questa la principale problematica nel rapporto tra le parti. Nelle ultime settimane le parole rilasciate a Tiki Taka da Wanda Nara non hanno fatto altro che rendere il clima ancora più teso. Nel frattempo la Juventus segue sotto traccia l'evolversi della situazione.

Icardi verso la cessione

Il destino di Mauro Icardi potrebbe essere segnato e a fine anno potrebbe arrivare alla cessione.

Annuncio

Il centravanti argentino anche domani contro la Fiorentina non scenderà in campo saltando così la quarta partita consecutiva dopo le due contro il Rapid Vienna e quella contro la Sampdoria. Assenze ufficialmente giustificate da un'infiammazione al ginocchio ma gli accertamenti svolti all'inizio di questa settimana hanno evidenziato come non ci sia nulla di diverso rispetto alle visite effettuate a inizio anno. In realtà Icardi dovrà chiarire, molto probabilmente, con lo spogliatoio quanto successo nelle ultime settimane per poter tornare in campo.

In estate, poi, il divorzio sembra inevitabile. Tanti i club che si sono interessati a lui negli ultimi mesi ma in pole position potrebbe esserci la Juventus che già la scorsa estate aveva pensato a lui prima di virare su Cristiano Ronaldo.

Annuncio

I migliori video del giorno

Paratici ha svelato recentemente che a giugno potrebbero pensare nuovamente all'attaccante dell'Inter. I nerazzurri, comunque, non lo lasceranno partire per offerte inferiori ai 100 milioni di euro. Non è escluso, però, che i due club possano discutere di uno scambio che veda coinvolto Paulo Dybala che a Torino non sembra più indispensabile.

Il sostituto di Icardi

Inter che sta valutando anche come sostituire Mauro Icardi la prossima estate. La pista low cost porta a Edin Dzeko, con il centravanti bosniaco che potrebbe lasciare la Roma per 10-12 milioni di euro e fare da coccia a Lautaro Martinez, che sembra in crescita nelle ultime settimane.

Quello dell'ex Wolfsburg non è l'unico nome sul taccuino di Giuseppe Marotta.

Annuncio

Altro giocatore valutato dall'amministratore delegato nerazzurro è quello di Luka Jovic, centravanti dell'Eintracht Francoforte e capocannoniere della Bundesliga. Il giocatore sarà riscattato dal club per 10 milioni e il suo valore si è già quadruplicato visto che l'Eintracht lo valuta almeno 40 milioni.