Bologna-Juventus, partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport alle ore 15 di domani 24 febbraio. Gli appassionati che vorranno guardare la partita in modalità streaming potranno utilizzare il servizio Sky Go.

La Juve cerca il riscatto

Bologna-Juventus, prima della sconfitta in Champions con l'Atletico Madrid, poteva essere considerata poco più di una gara di 'ordinaria amministrazione' per i bianconeri di Max Allegri. L'inatteso 0-2 subito in Spagna ha reso i match di domani un importante banco di prova per testare lo stato di forma di una squadra che, pur avendo molti punti di vantaggio sulla seconda in campionato, ha già dovuto lasciare la Tim Cup per mano dell'Atalanta.

Contro l'Atletico si giocherà tra più di due settimane, ma vista l'importanza della posta in palio, il rischio è quello di distrarsi e perdere qualche punto per strada in campionato, soprattutto considerando il fatto che la 'cura Mihajlovic' sta dando buoni frutti, a giudicare dall'ultima gara dei rossoblù con la Roma, nella quale il Bologna non ha vinto solo per avere 'gettato al vento' troppe occasioni, nella prima frazione di gioco.

A gennaio il Bologna si è mosso bene sul mercato acquistando Sansone, Soriano ed Edera. Si tratta di tre calciatori di grande dinamismo. A parte Palacio, mister Mihajlovic per la gara di domani ha tutti i suoi uomini a disposizione.

Allegri ha invece già spiegato che giocherà Perin in porta.

In regia mancherà Pjanic. Quest'ultima non è una defezione di poco conto, poichè in questo delicato periodo la Juve ha bisogno di uomini dalla forte personalità, come appunto Miralem.

Cancelo e Bernardeschi dovrebbero partire dall'inizio. A Madrid De Sciglio è apparso in difficoltà, e come lui anche la star Cristiano Ronaldo: i due potrebbero avere bisogno di un po' di riposo per ricaricare le pile in vista della fase cruciale della stagione.

Bologna-Juve su Sky Sport

La Juve è la prima in classifica in Serie A con 66 punti. Il Bologna è posizionato al 18esimo posto, con 18 punti. La Juve ha ottenuto 21 vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta. Il Bologna ha vinto tre volte, pareggiato nove volte e perso 12 partite.

Il Bologna è impegnato nella lotta per non retrocedere. Ribadiamo, infine, che si potrà seguire Bologna-Juventus su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15:00 di domani 24 febbraio. A dirigere la gara sarà il signor Calvarese.