Annuncio

Annuncio

Tra pochi giorni torneranno a disputarsi le partite di Coppa Italia. Il calendario proporrà le semifinali d’andata della Tim Cup, con Fiorentina e Atalanta impegnate in uno dei due match in programma. L’incontro verrà giocato allo stadio Artemio Franchi di Firenze alle ore 21:00 di mercoledì 27 febbraio 2019. A trasmettere la diretta tv sarà Rai 1. Volendo si potrà assistere al match tramite l’app di Rai Play, usufruendo del servizio gratuito di streaming. I gigliati hanno eliminato ai quarti di finale la Roma con un roboante 7-1. I bergamaschi, invece, hanno superato la Juventus per 3-0. Entrambe le squadre hanno dimostrato grandi qualità e vorranno raggiungere l’ultimo atto della competizione.

Annuncio

Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo stavolta, analizziamo il bilancio tra i due club, che ricordiamo essersi già affrontati in passato in Coppa Italia, persino in finale qualche anno fa.

Bilancio positivo per i viola contro l’Atalanta in Coppa Italia

Fiorentina e Atalanta non si affrontano dalla stagione 2014/15. In quell’occasione erano gli ottavi di finale e finì 3-1 per i toscani. Mario Gómez, autore di una doppietta, e Juan Cuadrado stesero i bergamaschi, che segnarono con Rolando Bianchi. Il bilancio complessivo in Coppa Italia è di 5 vittorie, a fronte di un solo pareggio e una sola sconfitta. Nei quarti di finale della stagione 1998/99, che vide poi la Fiorentina giungere in finale, dove perse contro il Parma, si registrò una sconfitta per 3-2 in trasferta all’andata.

Annuncio

I migliori video del giorno

Nel match di Bergamo andarono a segno Moreno Torricelli, Fausto Rossini e Massimo Carrera per i padroni di casa, mentre l’autorete di Fabio Rustico e il goal di Edmundo furono decisivi per il ritorno, che vide i gigliati vincere per 1-0 in casa, con rete decisiva di Anselmo Robbiati.

Le due squadre si affrontarono anche in finale nella stagione 1995/96. Il match d’andata a Firenze finì 1-0 con goal di Gabriel Batistuta. L’attaccante argentino segnò anche al ritorno nello 0-2 di Bergamo, che vide andare a segno anche Lorenzo Amoruso. L’unico pareggio tra le due squadre si registrò nella stagione 1980/81, quando finì 1-1 in casa dell’Atalanta, con le reti di Gabriele Messina da una parte e Andrea Orlandini dall’altra.

Annuncio

Nella stagione 1961/62, infine, vinse ancora la squadra toscana per 2-0. Aurelio Milani e Lucio Dell’Angelo consentirono ai viola di superare il 2° turno. Cosa accadrà il 27 febbraio? Difficile fare un pronostico, ma sembra garantito lo spettacolo in campo tra due squadre votate all’attacco. In questa stagione ha avuto la meglio la Fiorentina in campionato, imponendosi per 2-0 in casa con i goal di Jordan Veretout e Cristiano Biraghi.