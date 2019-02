Annuncio

Il Milan di Rino Gattuso stasera affronterà all'Olimpico di Roma la Lazio di Simone Inzaghi, dopo aver sconfitto domenica in campionato a San Siro l'Empoli di Giuseppe Iachini con il punteggio di 3 a 0. Martedì 26 febbraio alle ore 21:00, infatti, si disputerà il match Lazio-Milan, valido per il turno di andata delle semifinali dell Coppa Italia 2018-2019. Sarà possibile seguire quest'avvincente partita in televisione in chiaro su Rai 1.

Dove vedere il match Lazio-Milan in tv e streaming

Nel dettaglio, il match dell'Olimpico andrà in onda in chiaro su Rai 1, poiché la Rai ha l'esclusiva per i match riguardanti la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. La partita avrà inizio alle 21:00, ma il collegamento con lo stadio avverrà diversi minuti prima, per mostrare così l'ingresso in campo delle due squadre e per rivelare le ultime scelte degli allenatori.

Da non dimenticare che il match tra la Lazio e il Milan potrà essere seguito anche in streaming su Rai Play attraverso un pc fisso o i dispositivi mobili. Per visionare sui dispositivi mobili i video disponibili su Rai Play è necessario scaricare gratuitamente dal sito un'applicazione da installare sul proprio device di ultima generazione.

Le probabili formazioni e la designazione arbitrale

Il Milan giunge al confronto contro la Lazio dopo aver inanellato una serie di risultati utili, che hanno permesso alla squadra di guadagnare molti punti sull'Inter, diretta rivale per la corsa al terzo posto in classifica. La Lazio giunge alla sfida con i rossoneri dopo essere stata sconfitta in trasferta dal Genoa con il punteggio di 2 a 1, e dopo essere stata eliminata dal Siviglia dall'Europa League.

Secondo le ultime indiscrezioni che circolano sul web, la probabile formazione che dovrebbe schierare a Gattuso per affrontare la Lazio mercoledì sarà la seguente: Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Musacchio, Laxalt, Kessiè, Bakayoko, Paquetà, Suso, Piatek e Borini. I biancocelesti che invece dovrebbero scendere in campo contro il Milan dovrebbero essere: Strakosha, Marusic, Acerbi, Leiva, Lulic, Badelj, Romulo, Parolo, Milinkovic-Savic, Correa e Immobile.

E' stato da poco reso noto che l'arbitro del match sarà Orsato della sezione di Schio. Gli assistenti di gara saranno Manganelli e Ranghetti, il quarto uomo dell'incontro invece Pairetto, mentre alla Var ci sarà Calvarese della sezione di Teramo.