Continua per tutti gli amanti del calcio l'appuntamento settimanale con la Serie A, il massimo campionato nazionale di calcio. Questa settimana, infatti, si giocherà la ventiduesima giornata, la quarta del girone di ritorno, che prevede, fra i suoi match più importanti, la sfida dell'Olimpico fra la Roma e il Milan. Il weekend calcistico degli italiani inizierà oggi alle ore 15.00 con la sfida fra l'Empoli di Iachini e il Chievo di Di Carlo: proseguirà, poi, alle 18 con la partita fra il Napoli e la Sampdoria.

Il sabato di serie A, poi, si concluderà nel migliore dei modi con la sfida dell'Allianz Stadium di Torino fra la Juventus e il Parma.

Gli orari e la programmazione di tutti match di Serie A della 22° giornata

La domenica calcistica di tutti gli amanti della Serie A avrà inizio all'ora di pranzo, con la gara fra la Spal e il Torino (fischio di avvio alle 12.30).

Nel pomeriggio poi, si disputeranno dalle 15 in poi i seguenti match: Udinese-Fiorentina e Genoa-Sassuolo. Alle 18.00 si sfideranno Inter-Bologna mentre il posticipo serale di domenica sera sarà la partita di cartello di questo turno: Roma-Milan. Lunedì invece si sfideranno alle 19.00 il Frosinone contro la Lazio e alle 21 chiuderanno la ventiduesima giornata il Cagliari di Rolando Maran e l'Atalanta di Gasperini.

Dove vedere tutti i match in streaming e tv

Per quanto riguarda la trasmissione dei match vi segnaliamo che sette partite andranno in onda su Sky mentre 3 match saranno trasmessi da Dazn. Le partite che saranno trasmesse su Sky sono Genoa-Sassuolo, Inter-Bologna, Roma-Milan, Cagliari-Atalanta, Frosinone-Lazio, Empoli-Chievo e Napoli-Sampdoria. Vi ricordiamo, inoltre, che tutti i match in esclusiva su Sky possono essere anche visti sui dispositivi mobili attraverso SkyGo, l'applicazione gratuita che permette agli abbonati Sky di vedere le partite e gli altri programmi di loro gradimento anche da smartphone e tablet.

Per quanto riguarda le partite che verranno trasmesse in esclusiva su Dazn, queste saranno Udinese-Fiorentina, Juventus-Parma e Spal-Torino. Vi ricordiamo che, se non avete la possibilità di seguire le partite sopra indicate in diretta su Sky e Dazn, sarà possibile vederne in tv gli highlights che verranno trasmessi sia da Rai Uno all'interno della Domenica sportiva che da Italia 1 all'interno del programma di Luigi Pardo "Tiki Taka", in onda domenica 3 febbraio in seconda serata.