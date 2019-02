Annuncio

Dopo la messa in onda della tredicesima stagione de "Il commissario Montalbano", la Rai ha deciso di affidare il prime-time del lunedì sera a un film basato su un racconto di Camilleri, "La stagione della caccia". Quest'ultimo è un film diretto dal regista Roan Johnson e ambientato nella medesima città di Montalbano (Vigata) anche se in un altro periodo storico, il 1880. La pellicola narra le vicende legate al ritorno in terra natia del protagonista principale della storia, Fofò La Matina, un esperto di erbe curative che si ritroverà coinvolto in una serie di misteriosi omicidi.

Le anticipazioni de "La stagione della caccia" segnalano che Fofò La Matina deciderà di farà ritorno a Vigata dopo essere stato tanto tempo lontano dalla sua terra natia.

Consapevole dei benefici che possono avere le erba curative, Fofò decide di tornare al suo paese per utilizzare a scopo lucrativo tutto quello che gli ha insegnato suo padre sin dall'infanzia. Con questo obiettivo l'uomo deciderà di aprire una farmacia a Vigata, ma senza volerlo si ritroverà invischiato in una serie di omicidi misteriosi che sembreranno colpire solo ed esclusivamente la potente famiglia dei Peluso. I componenti di questa famiglia, infatti, cominceranno a morire uno dopo l'altro per cause naturali o per sventurate disgrazie. A questa serie di morti sembrerà essere immune soltanto 'Ntontò, la figlia del marchese e unica erede del padre, rimasta sempre più sola in un palazzo ormai spesso in lutto.

"La stagione della caccia", a differenza del Commissario Montalbano, è un film unico e non una Serie TV a puntate, quindi non si pensa avrà un seguito. IL ruolo del protagonista Fofò La Matina è interpretato dal bravissimo Francesco Scianna, mentre gli altri attori che hanno partecipato al film e completano il cast sono: Miriam Dalmazio (la marchesina 'Ntontò), Tommaso Ragno (il marchese Filippo Peluso), Ninni Bruschetta, Giorgio Marchesi e Alessio Vassallo. Da segnalare anche la partecipazione straordinaria di Donatella Finocchiaro. Il film basato sul libro di Camelleri andrà in onda lunedì 25 febbraio su Rai in prime-time, mentre la replica sarà disponibile online sul sito on demand Rai Play.

Da non dimenticare inoltre che il sito in questione fornisce agli utenti anche un'applicazione gratuita con la quale vedere i contenuti video su smartphone e tablet.