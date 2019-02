Annuncio

Annuncio

Come ogni anno, il Derby della Capitale rappresenta una partita a sé. Lazio e Roma arrivano alla stracittadina in due momenti di forma completamente opposti: i biancocelesti vengono dal pareggio ottenuto nella semifinale d'andata di Coppa Italia, ma non vincono da 3 partite in tutte le competizione, mentre i giallorossi hanno vinto le ultime 4 gare mettendosi in un'ottima posizione sia in campionato sia in Champions League.

La sfida si giocherà allo Stadio Olimpico questo sabato 2 marzo, ancora da definire ufficialmente l'orario da parte del prefetto che oggi comunicherà la propria decisione per organizzare al meglio il servizio d'ordine. Per adesso il match è in programma alle 20.30, e sarà in diretta su DAZN.

Annuncio

Come arriva la Lazio

La squadra di Simone Inzaghi viene dallo 0-0 nella semifinale d'andata di Coppa Italia giocata contro il Milan. Una partita con poche occasioni, giocata meglio dai biancocelesti che però non sono riusciti a segnare. Proprio il gol sta diventando un problema per i laziali, dato che è stata soltanto una la rete segnata nelle ultime 4 gare.

Inzaghi pian piano sta recuperando i tasselli della propria squadra: in difesa rientreranno infatti Bastos e Luiz Felipe, con l'angolano che ha giocato anche ieri sera contro i rossoneri. Inamovibile Acerbi, torna anche Radu a riposo in Coppa per squalifica. Solito ballottaggio sulla destra tra Marusic e Romulo, in mediana si rivedranno Parolo e Milinkovic-Savic ai lati di Lucas Leiva.

Annuncio

I migliori video del giorno

In avanti è bagarre tra Luis Alberto e Correa su chi dovrà affiancare Ciro Immobile: in vantaggio lo spagnolo, dato che El Tucu può rivelarsi anche un'ottima arma a gara in corso.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.

Come arriva la Roma

Di Francesco può sorridere: sono 4 infatti le vittorie consecutive tra tutte le competizioni, compresa quella all'ultimo respiro del Benito Stirpe contro il Frosinone. Proprio con i ciociari si era infortunato Manolas, uscito addirittura in barella e che ha fatto spaventare tutti i tifosi giallorossi. Ma dal suo fronte arrivano buone notizie. Infatti il difensore greco ieri ha svolto un allenamento differenziato, ma già da oggi dovrebbe tornare in gruppo e mettersi a disposizione del tecnico per il derby.

Annuncio

Difesa che quindi si comporrà nel solito schieramento a 4 con Florenzi e Kolarov sulle corsie esterne e Manolas-Fazio pacchetto centrale. A centrocampo ci sarà il capitano Daniele De Rossi in regia, accompagnato da Cristante e Lorenzo Pellegrini. In attacco tridente con Dzeko al centro ed El Shaarawy e Zaniolo sugli esterni. Ancora infortunato Ünder, che non recupererà in tempo per il match.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy.