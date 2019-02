Annuncio

Attorno alla figura di Mauro Icardi si sta combattendo una battaglia di mercato estremamente complessa e che somiglia moltissimo ad una partita a scacchi la cui strategia è stata impostata già prima dell'inizio dell'attuale campionato di Serie A, e che sarebbe arrivata allo scontro finale. A rivelare tutto questo è stata per prima la rivista sportiva online "Tuttomercatoweb", che evidenzia come il presidente del SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe paventato al giocatore argentino un'offerta da 9 milioni di euro netti a stagione più altri 2 milioni di euro di bonus. Ma non solo gli azzurri starebbero lavorando per prendersi il bomber argentino, anche la Juventus pare essere molto interessata.

La strategia del Napoli Calcio

Secondo quanto rivelato da "Tuttomercatoweb" Aurelio De Laurentiis, che ha sempre manifestato un profondo interesse per Icardi, ha pianificato l'acquisto dell'argentino già da prima dell'inizio dell'attuale stagione calcistica. Infatti, l'ingaggio di Carlo Ancelotti, con un contratto del tutto inusuale per lui, sarebbe stato fatto in prospettiva dell'acquisto dell'ex capitano dell'Inter. Non solo, ma De Laurentiis avrebbe chiesto il parere dello stesso Ancelotti che avrebbe detto di essere pronto, in caso di buon fine della trattativa, di mettere Mauro Icardi al centro del progetto tattico del Napoli.

A favore del Napoli, inoltre, c'è il fatto che l'offerta paventata da De Laurentiis ad Icardi sarebbe ben superiore al rinnovo che verrebbe offerto all'argentino dall'Inter. Secondo quanto messo in evidenza, si tratterebbe di almeno il 50% in più.

L'Inter preferirebbe vendere alla Juventus

D'altra parte, l'affondo del presidente del Napoli servirebbe anche a stringere i tempi della trattativa e arrivare al trasferimento del giocatore. Infatti, nell'ambiente interista, sempre secondo "Tuttomercatoweb", si preferirebbe cedere Icardi alla Juventus. Anche se, di fatto, Fabio Paratici non ha ancora avanzato nessun tipo di offerta per l'attaccante argentino. L'entourage dell'Inter sarebbe quindi deciso a vendere Icardi alla Vecchia Signora con l'obiettivo di realizzare una consistente plusvalenza.

Ma una simile decisione, ovviamente, non farebbe piacere ai tifosi interisti. Di conseguenza, la dirigenza dell'Inter avrebbe adottato la strategia del muro contro muro per far ricadere sullo stesso Icardi la colpa della decisione della società di togliergli la fascia di capitano.

E l'ostinata ostinazione del giocatore di non tornare a giocare con i compagni in un momento estremamente delicato della stagione per l'Inter starebbe giocando proprio a favore della società: i tifosi sono furiosi con l'ex capitano a cui chiedono solo di tornare a giocare. E di fronte a questa ostinazione non stupisce che i tifosi comincino a chiedere alla società nerazzurra di vendere l'argentino.

D'altra parte, chi rischia di rimanere con il cerino in mano in questa situazione è Giuseppe Marotta, passato dalla Juventus all'Inter e che, se si dovesse concretizzare l'acquisto di Icardi da parte della società bianconera, potrebbe vedere compromesso il suo futuro nella società nerazzurra. Tanto più se la Juventus riuscisse a superare lo scoglio dell'Atletico di Madrid e a vincere la Champions League. La telenovela sta per giungere all'epilogo e il finale sarà una sorpresa.