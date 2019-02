Annuncio

Lo sbarco di Cristiano Ronaldo sul pianeta Juventus ha portato tanti vantaggi al club in termini economici e di immagine, e al contempo rappresenta anche un forte richiamo per altri top-player. Da quando CR7 si è trasferito a Torino, il suo amico ed ex compagno di squadra Marcelo è stato piuttosto attratto dall'idea di seguire le orme del portoghese, ed ora che sta vivendo una stagione poco edificante sembra sempre più determinato a cambiare aria.

Inoltre, da quando sulla panchina del Real Madrid si è insediato il tecnico Santiago Solari, il terzino sudamericano è stato relegato ad un ruolo da comprimario, infatti gli viene spesso preferito Sergio Reguilón. Anche i rapporti con i tifosi si sono deteriorati e, a dimostrazione di ciò, ci sono i fischi innalzatisi dagli spalti del Bernabeu.

La stampa spagnola ritiene che il difensore 30enne abbia già chiesto la cessione alla dirigenza. A supporto di questi rumors, in queste ultime ore sono arrivate le dichiarazioni a Radio Rivadavia di Ricardo Schlieper, agente di Nicolas Tagliafico, il quale si è detto certo che Marcelo in estate si trasferirà all'ombra della Mole, e pare che i Blancos per sostituirlo stiano pensando proprio al suo assistito: "Nicolas (Tagliafico, ndr) è nella lista del Real Madrid perché Marcelo andrà alla Juventus".

I termini della probabile trattativa

La dirigenza della Continassa, sempre a caccia di campioni, è molto interessata al nazionale verdeoro e, affinché l'affare possa andare a buon fine, punta sia sull'aiuto di Cristiano Ronaldo che sulla volontà del terzino sudamericano, il quale sarebbe determinato a ricongiungersi al più presto con il campione lusitano, con il quale il feeling in campo e fuori è straordinario.

Dunque, se la strada del trasferimento è già tracciata, la stessa cosa non si può dire per la cifra necessaria per concludere l'affare. Su Marcelo, infatti, c'è una clausola rescissoria di 200 milioni di euro, ma sarà fondamentale ottenere uno sconto com'è accaduto proprio con CR7. Sembra che in questi giorni il terzino brasiliano abbia avuto un confronto con la dirigenza madrilena per abbassare il prezzo in modo da facilitare il suo addio. L'esterno sinistro quasi certamente non costerà meno di 50 milioni di euro, anche se dalla capitale spagnola emergono indiscrezioni in base alle quali Florentino Perez pretenderebbe 70 milioni di euro per privarsi del suo tesserato.

L'esborso potrebbe essere ammortizzato se nell'affare entrasse una contropartita tecnica come Alex Sandro.

Intanto, mentre si comincia ad "apparecchiare la tavola" della trattativa per la sessione estiva del Calciomercato, Marcelo continua ad essere snobbato dall'allenatore che, nella conferenza stampa della vigilia della semifinale di Coppa del Re contro il Barcellona, ha lasciato intendere che il difensore brasiliano con molta probabilità non sarà in campo dal primo minuto.