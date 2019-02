Annuncio

Nel fine settimana tornerà il campionato di Serie A. Il prossimo turno proporrà due importanti big match da seguire con particolare attenzione. Ad animare la 26ª giornata saranno Lazio-Roma da una parte e Napoli-Juventus dall’altra. Non mancheranno sfide importanti anche per quanto riguarda le “piccole”, che andranno a caccia di punti salvezza. Ad aprire il programma sarà l’anticipo di venerdì 1 marzo tra Cagliari e Inter. I nerazzurri, dopo le polemiche post-pareggio contro la Fiorentina, andranno in trasferta alla Sardegna Arena. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:30, con diretta tv su Sky. I ragazzi di Luciano Spalletti cercheranno di tornare alla vittoria per non rischiare di venir raggiunti o addirittura sopravanzati dalle inseguitrici. In attesa di scoprire cosa accadrà in campo, diamo un’occhiata alle altre sfide in calendario.

Programmazione tv di Sky e DAZN per il prossimo turno di campionato

Nella giornata di sabato 2 marzo si disputeranno ben tre match. Il primo in programma sarà di scena al Castellani, dove l’Empoli ospiterà il Parma alle ore 15:00 (Sky Sport). Archiviata la sfida dei toscani contro i gialloblù, si proseguirà con Milan-Sassuolo alle ore 18:00 (Sky Sport). I rossoneri, reduci da 3 vittorie consecutive, vorranno proseguire la striscia positiva di risultati, mantenendosi in scia ai “cugini” dell’Inter e, chissà, magari approfittare di un passo falso dei nerazzurri in terra sarda. Il match clou sarà in serata, quando alle ore 20:30 scenderanno in campo all’Olimpico per il derby capitolino Lazio e Roma.

La diretta tv sarà su DAZN. I biancocelesti, che dovranno recuperare la partita contro l’Udinese, inseguono i giallorossi in classifica e proveranno a colmare il gap. Nel girone d’andata finì 3-1 a favore dei ragazzi di Eusebio Di Francesco, che a pochi giorni di distanza affronteranno il Porto nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League. Al vantaggio iniziale di Lorenzo Pellegrini, rispose Ciro Immobile, ma poi ci pensò Aleksandar Kolarov a castigare la sua ex squadra, dopodiché Federico Fazio arrotondò il risultato. Sapranno riprendersi la rivincita i ragazzi di Simone Inzaghi? Lo si scoprirà ben presto, ma nel frattempo si seguito gli altri scontri del prossimo turno di Serie A.

Nella giornata di domenica 3 marzo si partirà alle ore 12:30 con Torino-Chievo (DAZN), dopodiché si proseguirà alle ore 15:00 con tre incontri. A Ferrara si affronteranno Spal e Sampdoria (Sky), mentre la Dacia Arena vedrà l’Udinese ospitare il Bologna (Sky Sport). Questo sarà un match importante per la zona bassa della classifica. Un eventuale successo dei rossoblù inguaierebbe i friulani, portandoli maggiormente a rischio retrocessione. Altra sfida da seguire con attenzione sarà quella del Ferraris tra Genoa e Frosinone (DAZN). Una volta archiviate le partite pomeridiane, si disputerà Atalanta-Fiorentina alle ore 18:00 (Sky Sport). Le due squadre, dopo essersi affrontate in semifinale di Coppa Italia, replicheranno nel weekend in campionato. Si concluderà la 26ª giornata con il posticipo tra Napoli e Juventus al San Paolo. La diretta tv sarà su Sky Sport Uno. Agli azzurri servirà un successo per continuare a sperare in uno scudetto praticamente da tempo nelle mani dei bianconeri. Una sconfitta potrebbe mettere definitivamente fine ai loro sogni di gloria.