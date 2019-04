Il grande protagonista del derby d'Italia giocatosi sabato sera allo stadio Meazza tra Inter e Juventus è stato sicuramente Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è stato il migliore in campo in assoluto con una prestazione caratterizzata non solo dal gran gol che aveva portato i nerazzurri in vantaggio, ma anche da tante altre giocate importanti. In particolare sembrava che il trentenne di Anversa andasse al doppio del ritmo rispetto ai compagni di squadra, ritrovandosi in almeno un paio di occasioni addirittura da solo in proiezione offensiva.

Una performance importante che ha contribuito a dare un calcio alle critiche piovute in questi mesi su Nainggolan, che avevano messo in dubbio l'investimento dell'Inter che la scorsa estate lo aveva acquistato dalla Roma per 25 milioni di euro più i cartellini di Davide Santon e Nicolò Zaniolo.

Il patto di Nainggolan

Il numero 14 nerazzurro sabato è uscito tra gli applausi dei 75mila spettatori presenti a San Siro; una scena che si è vista raramente in questa stagione. Il rendimento del centrocampista belga, infatti, è stato condizionato da alcuni problemi fisici e da altri episodi piuttosto discutibili che hanno portato alla sospensione di dicembre alla vigilia del big-match di campionato contro il Napoli.

Il "Ninja", però, di recente ha dichiarato di aver cambiato stile di vita e di essersi messo in riga, e il campo gli sta dando ragione, visto che questa seconda parte di stagione sta risultando molto più incoraggiante, con la prestazione contro la Juventus a fare da ciliegina sulla torta della sua rinascita. La "Gazzetta dello Sport" ha parlato di una sorta di patto d'onore tra l'Inter e lo stesso Radja Nainggolan, sottolineando come il belga abbia raggiunto una particolare intesa soprattutto con i tifosi nerazzurri, uniti dalla grande rivalità nei confronti della Juventus.

Dunque, una specie di patto anti-Juve giunto dopo la gara deludente disputata dal calciatore belga contro la Roma, sua ex squadra. Del resto, quello con i campioni d'Italia era un appuntamento troppo importante per non approfittare dell'occasione, anche se l'Inter lo ha fatto solo parzialmente a causa di un pareggio che ha contribuito solo in minima parte a muovere la classifica della formazione di Spalletti.

Futuro a Milano

Il futuro di Radja Nainggolan sembra destinato ad essere ancora all'Inter.

Il centrocampista belga, infatti, vuole dimostrare tutto il proprio valore, e come senza problemi fisici possa ancora fare la differenza nel campionato italiano. Una permanenza che sembra certa a prescindere da chi sarà il prossimo allenatore. Luciano Spalletti lo ha fortemente voluto la scorsa estate, ma anche Antonio Conte (considerato uno dei favoriti per la panchina interista qualora il rapporto tra la società e Spalletti dovesse interrompersi) è un suo grande estimatore. L'ex tecnico del Chelsea, infatti, lo aveva chiesto quando era sulla panchina dei Blues nel calciomercato estivo del 2017.