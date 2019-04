La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo. Dopo la bruciante eliminazione dalla Champions League, infatti, la dirigenza bianconera sta già monitorando alcuni dei migliori talenti del mondo in difesa. Il primo obiettivo è De Ligt, fortissimo difensore dell'Ajax autore del gol che ha condannato la Juventus all'eliminazione dalla massima competizione continentale. Su di lui, però, ci sono alcuni top club europei (tra i quali il Barcellona) e il club olandese non ha alcuna intenzione di fare sconti per il suo gioiello, valutato almeno cento milioni di euro.

Paratici, dunque, sta valutando anche altri profili, tra i quali Ruben Dias, talentuoso centrale che milita nelle fila del Benfica. Il portoghese, inoltre, è assistito da Jorge Mendes, che ha da tempo ottimi rapporti con la dirigenza della Juventus. Nelle ultime ore, poi, è spuntato il nome di Milan Skriniar, sicuramente uno dei migliori difensori al mondo. All'Inter ha trovato la sua dimensione e si è imposto come un vero top player. Potrebbe essere lui il prossimo colpo di mercato della Juventus per rinforzare il reparto arretrato. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, possibile triplo colpo per vincere la Champions

Stando alle ultime notizie trapelate sul mercato della Juventus, il club bianconero sarebbe fortemente interessato a Milan Skriniar per rinforzare la difesa. Lo slovacco avrebbe sorpassato Ruben Dias e Manolas nella lista delle preferenze di Fabio Paratici, ma il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai cento milioni di euro. La Juventus, comunque, sarebbe pronta all'assalto per il fortissimo centrale nerazzurro. Per quanto riguarda invece il centrocampo, il club bianconero proverà ad acquistare Paul Pogba.

Il giocatore transalpino è il primo obiettivo per rinforzare il reparto mediano, ma il Manchester United avrebbe intenzione di incassare una cifra tra i centoventi e i centotrenta milioni di euro per la sua partenza. La Juventus, inoltre, dovrà battere la concorrenza del Real Madrid, club che attualmente sarebbe in vantaggio per il "Polpo". Pogba, comunque, gradirebbe il ritorno in bianconero, dato che ritroverebbe il suo mentore Massimiliano Allegri. Nei prossimi giorni si deciderà l'esito del duello di mercato tra il club sabaudo e quello iberico.

Un altro obiettivo della Juventus per la prossima stagione è Federico Chiesa, autore di un'ottima stagione con la maglia della Fiorentina. Della Valle, comunque, farà di tutto per trattenere il talentuoso esterno offensivo, che viene valutato circa cento milioni.