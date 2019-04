Questo pomeriggio, la Juventus ha ripreso la preparazione dopo la domenica di riposo. I Campioni d'Italia hanno iniziato a mettere nel mirino il derby di venerdì sera. Per la Juve stanno arrivando buone notizie sul fronte Paulo Dybala. Infatti, il numero 10 juventino stamattina era già alla Continassa ed ha ripreso a calciare il pallone. Questo è un buon segno in vista delle prossime partite e Dybala potrebbe essere a disposizione proprio per il derby. Qualora il numero 10 juventino dovesse recuperare potrebbe giocare al fianco di Cristiano Ronaldo, anche se al momento Moise Kean sarebbe favorito per affiancare CR7.

Per quanto riguarda Douglas Costa, invece, non ci sono grandi novità: il brasiliano oggi ha lavorato in palestra e perciò difficilmente recupererà per la gara di venerdì.

Khedira operato al ginocchio

Questo pomeriggio, la Juventus ha messo nel mirino il derby della Mole di venerdì 3 maggio. Per i Campioni d'Italia è così iniziata la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Torino, una sfida per la quale non sarà a disposizione Sami Khedira. Il tedesco stamattina è stato operato al ginocchio ad Augsburg. Khedira potrà iniziare subito la riabilitazione e tornerà a disposizione nella prossima stagione.

Contro il Torino possibile qualche cambio di formazione

Massimiliano Allegri venerdì contro il Torino potrebbe fare qualche cambio di formazione. Il tecnico livornese, in questa settimana, avrà tutto il tempo per decidere quali novità proporre venerdì sera. Non è da escludere che in difesa sulla corsia di sinistra possa giocare Leonardo Spinazzola che è sembrato più informa rispetto a ad Alex Sandro. In attacco ci sarà certamente Cristiano Ronaldo e al suo fianco potrebbe esserci Moise Kean, mentre Federico Bernardeschi e Juan Cuadrado potrebbero agire sulle fasce a centrocampo.

La Juventus, domani, proseguirà la preparazione alla Continassa e la squadra si allenerà al mattino. Nella seduta di martedì Allegri potrebbe già iniziare a studiare qualche idea tattica.

2 milioni di followers per Bernardeschi

Federico Bernardeschi è uno dei giocatori più apprezzati dal popolo juventino. Il numero 33 bianconero fin dal suo arrivo a Torino è stato accolto con grande affetto del pubblico della Vecchia Signora. I tifosi della Juve oltre a vederlo in futuro solo con la casacca bianconera, lo vedrebbero bene anche come capitano quando Chiellini appenderà gli scarpini al chiodo.

Il grande amore degli juventini per Bernardeschi lo si vede anche sui social e in particolare su Instagram ha raggiunto i due milioni di followers. Il numero 33 bianconero con un post sul noto social ha voluto ringraziare i suoi fans che gli hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo: "Grazie di cuore per il vostro infinito affetto", ha scritto il giocatore di Carrara che poi ha aggiunto che spera di continuare a cresce insieme ai suoi tifosi.