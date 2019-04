In questa settimana potrebbe andare in scena l'incontro tra la Juventus e Massimiliano Allegri per parlare del futuro del tecnico livornese e dei progetti per la prossima stagione. Il club bianconero, in questo summit, potrebbe stabilire le linee guida del mercato estivo. Questa estate la Juve si rinforzerà ulteriormente ma farà anche qualche mossa in uscita. Uno dei candidati a lasciare il club Campione d'Italia è Douglas Costa. Il brasiliano tra squalifiche ed infortuni quest'anno ha giocato davvero pochissimo.

Inoltre alcuni suoi comportamenti non sarebbero stati graditi dalla Juve che adesso pensa di cederlo. Ma visto la stagione così negativa sarà difficile che Paratici possa ricavare gli 80 milioni che gli erano stai offerti nella passata sessione di mercato. Il numero 11 juventino potrebbe piacere al Psg del suo amico Neymar che potrebbe essere in pole position per aggiudicarsi le sue prestazioni. Inoltre, nella giornata di ieri, Douglas Costa ha postato sui social un messaggio piuttosto enigmatico che fa presagire un addio alla Juve.

Douglas Costa potrebbe lasciare la Juve

Il futuro di Douglas Costa sembra abbastanza segnato. Infatti, il brasiliano è reduce da una stagione negativa e soprattutto alcuni suoi comportamenti non sarebbero stati in linea con quelli richiesti dalla Juve. Il numero 11 juventino non è praticamente mai stato a disposizione e Massimiliano Allegri nella conferenza stampa che ha preceduto il match contro l'Inter ha fatto una battuta proprio in riferimento all'ex Bayern: "Non so nemmeno se è biondo o moro".

Dunque queste parole unite a quelle postate dal brasiliano su Instagram fanno presagire ad un addio a fine stagione. Douglas Costa, sul suo account del noto social network, ha scritto: "Volevo ringraziare tutti per la stagione più difficile della mia vita". Il brasiliano ha sottolineato che per lui è stata un'annata davvero negativa, ma ha cercato anche di vedere qualcosa di buono dopo i tanti infortuni accusati negli ultimi mesi: "Senza dubbio è stata la stagione di maggior apprendimento". Adesso non resta che attendere la decisione della società in merito al futuro di Douglas Costa che però sembra essere al passo di addio.

Dybala commenta il post del numero 11 juventino

Oltre ai tanti infortuni, la stagione di Douglas Costa è stata un po' chiacchierata anche per episodi extracalcistici. Infatti, il brasiliano qualche mese fa ebbe un incidente stradale e la sera stessa volò a Parigi per partecipare al party di Neymar. Forse anche questi comportamenti potrebbero incidere sulla scelta della Juve in merito al futuro del brasiliano. Douglas Costa, però, ha anche fatto cose positive in bianconero e soprattutto ha un ottimo rapporto con i compagni.

In particolare, il numero 11 juventino ha un grande legame di amicizia con Paulo Dybala e i due spesso appaiono insieme. La Joya, ieri, ha voluto commentare il post Instagram di Douglas Costa testimoniandogli la sua vicinanza: "Sei il migliore, fratello".