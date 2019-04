Le migliori quattro squadre d'Europa sono pronte a sfidarsi per conquistare la finale di Champions League. Si parte questa sera da Londra con Tottenham-Ajax, andata dell’attesissima semifinale tra le due grandi sorprese della stagione europea. Entrambe a un passo dal sogno dopo la reciproca impresa nel turno precedente, rispettivamente compiuta contro il Manchester City e la Juventus che erano due tra le principali candidate al successo finale. Tra l’altro, provenendo dagli spareggi della passata estate, prima dei bianconeri gli stessi Lancieri avevano giustiziato anche il Real Madrid campione in carica.

Tottenham-Ajax sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport e, per gli stessi abbonati alla piattaforma satellitare, in streaming live tramite Sky Go. Fischio d’inizio alle ore 21.

Al termine del doppio confronto (il ritorno è fissato per mercoledì 8 maggio) per una tra Tottenham e Ajax sarà dunque finale, e sarebbe la prima assoluta per il club inglese o la settima per quello di Amsterdam, squadra che già quattro volte si è laureata campione d’Europa. Per quanto riguarda il turno in questione, invece, per il Tottenham sarà la seconda semifinale della sua storia a distanza di 57 anni dalla prima, mentre sono otto le semifinali finora disputate dall’Ajax nella massima competizione continentale (22 anni fa la più recente).

Tottenham-Ajax, le probabili formazioni

Terzi della classe in Premier League, con la testa al grande appuntamento internazionale gli Spurs di Mauricio Pochettino arrivano dalla sconfitta casalinga contro il West Ham nel derby londinese giocato sabato. Sono invece rimasti a riposo i Lancieri di Erik ten Hag. Infatti, proprio per consentire la massima concentrazione all’Ajax, la Federazione olandese ha deciso di sospendere tutta la penultima giornata di Eredivisie (dove de Jong e compagni sono in lotta per il titolo con il PSV).

Passando alle possibili scelte dei due tecnici, in casa Spurs ci sono da segnalare le assenze di Kane infortunato e Son squalificato; al gran completo invece gli olandesi che ritrovano anche Tagliafico dopo la squalifica scontata nel match di ritorno dei quarti contro la Juve. Di seguito le probabili formazioni al Tottenham Hotspur Stadium:

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Sissoko, Wanyama; Alli, Eriksen, Lucas; Llorente. All.: Pochettino.

Ajax (4-3-3): Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, Van de Beek, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres. All.: ten Hag.

I precedenti

Risalgono al 1981 (primo turno Coppa delle Coppe) i due soli precedenti della partita, entrambi vinti dal Tottenham: 3-1 ad Amsterdam e 3-0 a Londra. Nella fase a gironi di questa Champions l’ultimo confronto degli Spurs contro una squadra olandese (il PSV, battuto 2-1 a Londra), che nel complesso vantano una buona tradizione contro i club di Eredivisie: 9 vittorie e 5 pareggi in 17 confronti. E dunque solo 3 le sconfitte, una delle quali in finale di Coppa Uefa nel 1974 contro il Feyenoord.

Proprio l’ultima volta che si è misurata contro una compagine di Premier, il Manchester United lo scorso anno, anche l’Ajax è stata protagonista perdente di una finale d’Europa League contro una squadra inglese. E nel solo precedente in semifinale Champions contro un club d’Oltremanica, nel 1980 gli olandesi si erano dovuti arrendere anche al Nottingham Forest. Se pur in sostanziale equilibrio, il bilancio complessivo dell’Ajax contro le inglesi è in lieve difetto (7- 7- 8). Un pronostico? Difficile pensare a uno 0 a 0: più probabile un Gol.