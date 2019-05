Il mercato della Juventus passerà inevitabilmente dall'incontro che ci sarà fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico Massimiliano Allegri. Settimana prossima dovrebbe esserci il confronto fra le parti, in cui il presidente dovrebbe esporre alcuni dubbi sul lavoro del tecnico livornese (soprattutto dei continui infortuni nei momenti importanti della stagione) mentre il tecnico livornese farà delle richieste ad Agnelli, su tutte il rinnovo di contratto con adeguamento e soprattutto garanzie sul mercato.

Allegri può dire addio alla Juventus (RUMORS)

Difficilmente dovrebbe esserci un ribaltone nella panchina bianconera, considerando soprattutto le parole del presidente Agnelli nel post partita di Juventus - Ajax (in cui ha confermato la permanenza di Allegri anche la prossima stagione) e quelle di Allegri (nel programma televisivo 'Che Tempo Che Fa' ha ribadito la volontà di restare a Torino). Ma le ultime indiscrezioni lanciate dal 'Corriere dello Sport', sembrano confermare di una possibile offerta di un top club europeo per il tecnico livornese.

Allegri avrebbe ricevuto un'offerta dal Paris Saint Germain

Secondo il noto giornale sportivo 'Corriere dello Sport', Allegri starebbe valutando una ricca offerta da parte del Paris Saint Germain, che avrebbe evidentemente offerto garanzie di mercato e un progetto vincente al tecnico livornese. Un'offerta che starebbe facendo vacillare le certezze di Allegri di rimanere a Torino. Di certo sarà importante l'incontro che si terrà settimana prossima, secondo alcune indiscrezioni dovrebbe esserci mercoledì 15 maggio.

Qualora le parti decidessero di andare ognuno per la propria strada, ci sarebbero diversi candidati alla panchina della Juventus

I possibili sostituti di Massimiliano Allegri

Partendo dal presupposto che attualmente è difficile pensare ad un cambio di panchina in casa Juventus, dobbiamo però considerare eventuali sostituti nel caso le parti non raggiungano l'intesa per una permanenza di Allegri. Uno degli allenatori più apprezzati soprattutto da Paratici e Nedved è sicuramente Antonio Conte, e sarebbe un ritorno, dopo l'addio burrascoso di cinque anni fa quando il tecnico leccese lasciò la Juventus durante la preparazione estiva per motivi soprattutto di mercato.

Il rapporto con Agnelli, secondo alcune fonti, sarebbe ricucito, e quindi proprio per questo potrebbe rappresentare una valida alternativa ed una certezza per la panchina bianconera. Altro allenatore che potrebbe interessare alla dirigenza juventina è Didier Deschamps, attuale commissario tecnico della Francia. Il clamoroso successo nel mondiale di Russia 2018 ha messo in evidenza le doti di abile gestore di campioni del tecnico francese.