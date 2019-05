La Juventus la prossima stagione dovrebbe ripartire dal suo attuale allenatore, ovvero Massimiliano Allegri, che alla trasmissione televisiva della Rai 'Che Tempo Che Fa' ha confermato tutta la sua intenzione di rimanere a Torino anche la prossima stagione, considerando anche che ha ancora un anno di contratto con la società bianconera. Sarà però importante l'incontro fra il presidente della Juventus Agnelli ed il tecnico toscano, che si terrà dopo il primo maggio, un'occasione per ridiscutere eventualmente il rinnovo di contratto e definire anche il mercato della Juventus.

Pubblicità

Ci sono però importanti indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, lanciate dal noto giornale Don Balon, che sembrano confermare che la permanenza di Allegri sulla panchina bianconera non è del tutto scontata, e che quindi la dirigenza bianconera starebbe valutando la possibilità di affidarsi ad un altro allenatore per la prossima stagione.

Guardiola potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo il noto giornale spagnolo 'Don Balon', il tecnico del Manchester City potrebbe lasciare l'Inghilterra e trasferirsi alla Juventus.

Le disfatte in Champions League nei quarti di finale sia della società inglese che di quella italiana potrebbe quindi spingere le rispettive dirigenze a cambiare allenatore, e l'ipotesi Guardiola per la Juventus non è da scartare, anzi. Sarebbe infatti il nome principale promosso da Cristiano Ronaldo alla dirigenza bianconera per rilanciare le ambizioni europee della Juventus, e si sa come il portoghese abbia acquisito molta importanza a Torino, sia dal punto di vista sportivo che dirigenziale (Agnelli si sarebbe confrontato con il portoghese per il mercato).

Pubblicità

L'ingaggio di Guardiola

L'ostacolo principale per un eventuale trasferimento del tecnico spagnolo alla Juventus resta però il pesante ingaggio che percepisce al Manchester City: si parla di 20 milioni di euro, e gravarsi di uno stipendio pesante dopo quello di Cristiano Ronaldo potrebbe non essere di poco conto per il bilancio juventino. D'altronde il Fair Play Finanziario è una certezza, e per investire è necessario avere dei ricavi importanti, ecco che allora diventerebbero importanti le cessioni dei giocatori.

Resta quindi difficile l'arrivo di Guardiola alla Juventus, anche se le continue indiscrezioni fanno pensare che un sondaggio da parte della Juventus ci sia stato. Bisogna aspettare quindi l'incontro fra Agnelli ed Allegri che si terrà dopo il primo maggio, e quindi entro la settimana potremmo avere interessanti novità sulla panchina bianconera, se quindi resterà il tecnico toscano o se la dirigenza bianconera deciderà di affidarsi ad un nuovo tecnico per lanciare un nuovo progetto vincente, possibilmente anche in Champions League.