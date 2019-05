Ci attendiamo un grande mercato da parte della Juventus. Ma prima di tutto sarà importante il bilancio d'esercizio, previsto per fine giugno, in cui la Juventus dovrebbe confermare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. L'acquisto di Cristiano Ronaldo dovrebbe quindi pesare dal punto di vista finanziario, in quanto è un investimento che dovrebbe portare dei benefici economici non nell'immediato ma alla lunga. Questa perdita potrebbe significare la cessione di almeno un top player, con gli indiziati principali che sarebbero Alex Sandro, Pjanic, Douglas Costa, Mandzukic e Paulo Dybala.

Raiola sarebbe pronto a trattare possibili colpi con la Juventus : tra questi Pogba

Le cessioni quindi potrebbero essere utili per finanziare il mercato in entrata e la dirigenza juventina vorrebbe trattare l'acquisto di alcuni giocatori gestiti da Mino Raiola, famoso anche per essere stato l'agente sportivo di Pavel Nedved, attuale vice presidente della Juventus.

Raiola potrebbe portare alcuni suoi giocatori alla Juventus

Secondo il sito ilbianconero.com, la Juventus avrebbe individuato alcuni giocatori interessanti per poter rafforzare la propria squadra.

Pubblicità

Su tutti piace De Ligt dell'Ajax, uno degli astri nascenti del calcio mondiale, un difensore ambito dai top club europei che fino a qualche tempo la stampa dava molto vicino al Barcellona. Attualmente invece si sarebbe riaperta questa possibilità, e la Juventus potrebbe provare ad intavolare una trattativa con l'Ajax. Il 'sogno' di mercato per eccellenza resta però Paul Pogba, e sarebbe un ritorno quello del centrocampista francese: il Manchester United il prossimo anno non parteciperà alla Champions League e questo potrebbe essere ulteriore conferma del fatto che difficilmente il mediano francese giocherà una stagione senza Champions League.

L'interesse della Juventus per Pogba sarebbe evidente, così come quello del Real Madrid, con Zidane che apprezza moltissimo il mediano francese. Di certo in questa trattativa potrebbero pesare il rapporto fra Pogba e la Juventus, e soprattutto Cristiano Ronaldo, giocatore con il quale vorrebbero giocare molti calciatori. Come dicevamo però saranno importanti anche le cessioni per finanziare il mercato.

Le possibili cessioni della Juventus

Abbiamo già parlato dei possibili partenti in casa Juventus, attualmente i giocatori che sembrerebbero avere più mercato sono Miralem Pjanic e Douglas Costa.

Pubblicità

Il mediano bosniaco piace a Paris Saint Germain e Real Madrid, e la Juventus chiede un'offerta superiore ai 100 milioni di euro per il suo regista. Per quanto riguarda invece il centrocampista offensivo brasiliano, ci sarebbe l'interesse di Tottenham e Manchester City, che potrebbero offrire anche 60 milioni di euro per il brasiliano, questa stagione condizionato da numerosi infortuni.