In attesa di definire e ufficializzare i tecnici per la prossima stagione, Inter e Juventus potrebbero intrecciarsi in possibili trattative di mercato. Il tecnico Antonio Conte, che secondo molte indiscrezioni è dato quasi per certo all'Inter, vorrebbe ben cinque giocatori per cercare di arricchire la qualità della rosa interista.

I giocatori che il tecnico leccese avrebbe chiesto sono Edin Dzeko, punta della Roma che dovrebbe lasciare la Capitale considerando il contratto in scadenza nel 2020, Nicolò Barella del Cagliari, Matteo Darmian e Romelu Lukaku del Manchester United, in uscita dalla società inglese. Ma il giocatore che incrementerebbe il tasso tecnico dell'Inter Conte lo avrebbe individuato in Paulo Dybala: il 10 bianconero, nonostante l'addio di Massimiliano Allegri (con il quale in questa stagione ha avuto di certo un rapporto non ideale), potrebbe comunque lasciare la Juventus e l'Inter potrebbe presentare un'offerta per il giocatore magari inserendo una contropartita tecnica gradita alla dirigenza bianconera.

Conte vorrebbe portare Dybala all'Inter

Dybala potrebbe trasferirsi all'Inter

Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter sarebbe interessata all'acquisto di Paulo Dybala. Sarebbe infatti una richiesta specifica di Antonio Conte, che vedrebbe nel 10 bianconero il giocatore in grado di incrementare il livello tecnico del settore avanzato interista. Per arrivare a Paulo Dybala, l'Inter potrebbe inserire come contropartita tecnica gradita alla Juventus la punta argentina Mauro Icardi, in uscita dall'Inter.

Fra l'altro, nell'ultimo match di campionato contro l'Empoli, a causa anche del rigore sbagliato, i sostenitori della società lombarda hanno fischiato la punta, che a fine partita ha evitato di esultare sotto la curva interista. Non ci resta che attendere l'ufficializzazione sia del nuovo tecnico dell'Inter che di quello della Juventus per conoscere il futuro di alcuni giocatori delle rispettive squadre.

Il mercato della Juventus

Gran parte del mercato bianconero passerà ovviamente dalla nomina del nuovo tecnico bianconero: le voci a tal riguardo restano sempre molto contrastanti, in Italia ad esempio la maggior parte dei media sportivi sostengono la candidatura di Maurizio Sarri, che a breve potrebbe lasciare il Chelsea.

Alcune voci che arrivano da Napoli invece parlano di un interesse notevole della dirigenza bianconera per i due tecnici impegnati nella finale di Champions League prevista per sabato 1 giugno: parliamo di Jurgen Klopp del Liverpool e di Mauricio Pochettino del Tottenham. Bisognerà però attendere prima di avere qualche novità a riguardo, probabilmente settimana prossima i tifosi bianconeri conosceranno il tecnico per la prossima stagione.