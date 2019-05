Mauro Icardi torna ad essere un nome caldo per il Calciomercato della Juventus. La Gazzetta dello Sport scrive oggi sulla sua prima pagina che il centravanti non rientra nei piani di Conte per l’Inter del futuro. L’argentino è stato così scaricato dal mister che prenderà il posto di Spalletti sulla panchina nerazzurra già nelle prossime ore e Paratici, visti gli ultimi sviluppi, è pronto a tornare alla carica per piazzare il colpo.

Pubblicità

Pubblicità

Non è un mistero che l’uomo mercato bianconero sia da tempo innamorato del gioiello nerazzurro, già la scorsa estate ci furono dei contatti ma i tempi non erano maturi. Ora tutto è cambiato, il bomber ha vissuto metà della stagione da separato in casa e le cose con il nuovo allenatore non cambieranno, almeno stando agli ultimi rumors. Il segnale più chiaro dell’addio arriva proprio dal mercato con l’ex Ct della Nazionale che non solo avrebbe avallato la cessione di Icardi ma avrebbe già chiesto un sostituto dalle caratteristiche simili con Lukaku del Manchester United e Dzeko della Roma obiettivi sensibili di Marotta.

Calciomercato Juventus: Icardi lascia l'Inter e sceglie i bianconeri

Calciomercato Juventus: bianconeri in pole per Icardi

Da oggi Mauro Icardi è, di fatto, in vendita e difficilmente la Juventus si farà sfuggire questa occasione di mercato. La trattativa si annuncia complessa ma a fare da traino verso la buona riuscita potrebbe essere la volontà del giocatore che ha nei bianconeri la sua meta preferita per la prossima stagione. La dimostrazione arriva dal rifiuto da parte del sudamericano di un’offerta arrivata nei giorni scorsi dall’Atletico Madrid di Simeone.

Pubblicità

Il tavolo della trattativa è già aperto anche tra i due club, i nerazzurri vogliono ricavare dalla cessione di Icardi almeno 70 milioni di euro, una cifra a cui la Juventus, pronta ad offrire al giocatore un ingaggio da circa 8,5 milioni di euro all’anno, non è ancora arrivata. In realtà la prima idea dei Campioni d’Italia era quella di inserire nell’affare Paulo Dybala che, però, non sarebbe convinto della destinazione e con il nuovo allenatore potrebbe anche decidere di rimanere a Torino.

L’Inter ha, quindi, contrattaccato proponendo uno scambio con il giovane Kean, idea naufragata sul nascere visto che Paratici sta chiudendo la trattativa per il rinnovo fino al 2024 dell’azzurrino. Queste erano le prime schermaglie, ora che Icardi è stato scaricato da Conte, la trattativa di caciomercato tra Juventus e Inter è pronta a ripartire on maggiore forza. Queste ultime novità di mercato aprono un nuovo scenario anche sulle possibili uscite, l’arrivo di Icardi chiuderebbe con ogni probabilità l’avventura in bianconero di Mario Mandzukic che è corteggiato dal Borussia Dortmund.