La stagione degli azzurri volge al termine ed è già tempo di Calciomercato. L'incontro a casa Ancelotti con De Laurentiis, Chiariello e il direttore Giuntoli è rivolto a delineare le mosse del club per il prossimo mercato estivo. Oltre al mercato però si è discusso anche del ritiro di Dimaro e dei lavori al centro di Castel Volturno.

I nomi sul taccuino del club sembrano essere addirittura oltre 60 da cui saranno delineati 6 nuovi acquisti. Le priorità sono per un centrocampista, due esterni e una punta.

Interesse concreto per Elmas del Fenerbahce

Non si esclude che nel summit si sia parlato anche di Eljif Elmas, centrocampista classe 99 di nazionalità Macedone ma di origini turche. Il giocatore di proprietà del Fenerbahce si è distinto in questa stagione collezionando 39 presenze in tutte le competizioni del club e mettendo a segno 3 reti. Già nel giro della nazionale Macedone, sembra il profilo ideale per rinforzare il centrocampo del club partenopeo.

Calciomercato Napoli, per il centrocampo si pensa a Elmas del Fenerbahce (RUMORS)

Le caratteristiche del giocatore

Il diciannovenne, già nel giro della Nazionale Macedone, è un centrocampista duttile, apprezzato da molti club europei. Abile sia nella fase di impostazione che di interdizione e dotato di una buona tecnica individuale. Il suo esordio nella massima serie macedone avviene a soli 16 anni con il Rabotnički nella stagione 2015/16. In questa stagione accumula 11 presenze in campionato andando a segno anche una volta. Nella stagione successiva gioca titolare con 33 presenze e 6 gol.

Nel 2017/18 passa al Fenerbahce con cui gioca solo 5 partite di campionato non avendo compiuto ancora 18 anni.

Quest'anno l'esplosione in Süper Lig.

Per caratteristiche ricorda molto Fabian Ruiz, anche se Elmas è meno alto (1.82) del talento spagnolo. Durante la sua breve carriera ha ricoperto anche il ruolo di seconda punta, caratteristica ritenuta importantissima da Mister Ancelotti che è alla ricerca di un giocatore in grado agire al fianco di Milik o di sostituirlo.

L'interesse di altri club

Già nel mercato di gennaio si erano fatti avanti sia Lazio che Borussia Dortmund per assicurarsi le prestazioni del giocatore, ma il Fenerbahce ha preferito aspettare la sessione estiva di calciomercato, sperando in un aumento del costo del cartellino.

L'ultima valutazione del club di Istanbul è di 15 milioni di euro.

Ma si prevede un’asta al rialzo qualora dovesse ripresentarsi l'interesse di club. Infatti negli ultimi giorni è forte l'interesse anche di Inter e Fiorentina, anche se l'interesse della compagine viola dipende molto dalla sua partecipazione alla Serie A della prossima stagione. Mentre i nerazzurri, sarebbero interessanti al talento della Süper Lig soprattutto se a sedersi sulla panchina del club, sarebbe il tecnico Antonio Conte, che sembra abbia già fatto le prime richieste.

Il club però sarebbe avvantaggiato anche dalla sponsorizzazione dell’ex Pandev, in quanto della stessa nazionalità.