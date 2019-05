Domani mattina la Juventus tornerà alla Continassa per iniziare a preparare l'ultimo match della stagione 2018/2019. I bianconeri, dopo la festa scudetto, hanno potuto godere di quattro giorni di riposo. Perciò i giocatori ne hanno approfittato per fare una mini vacanza. In particolare Cristiano Ronaldo ha scelto di andare a Montecarlo. CR7 ovviamente sta passando le ferie con la compagna Georgina e con il figlio Cristiano Jr. Quest'oggi il fenomeno della Juve ha deciso di andare a farsi un giro nel paddock della Formula Uno, visto che domenica nel Principato ci sarà proprio il Gran Premio.

La visita ai box di Cristiano Ronaldo ovviamente non è passata inosservata. Prima è stato in visita alla Ferrari e poi ha avuto la possibilità di incontrare Lewis Hamilton.

Incontro tra campioni

Quest'oggi a Montecarlo è andato in scena un incontro tra due grandi campioni. Infatti Cristiano Ronaldo ne ha approfittato per fare una visita nel paddock della Formula 1 visto che domenica si correrà il Gp. CR7, accompagnato dalla compagna Georgina e dal figlio Cristiano Jr, ha incontrato il campione del mondo Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes e CR7 si sono intrattenuti per alcuni minuti e hanno posato anche per qualche foto che poi è stata postata dal profilo Instagram della Formula 1.

Juventus, Cristiano Ronaldo ha incontrato Lewis Hamilton

Domenica l'ultima partita di Allegri sulla panchina della Juve

Domenica, Massimiliano Allegri siederà per l'ultima volta sulla panchina della Juve. Il tecnico livornese concluderà sul campo di Marassi la sua avventura bianconera e spera di chiudere in bellezza con una vittoria. Per questo match l'allenatore non avrà a disposizione Federico Bernardeschi e Blaise Matuidi che saranno squalificati. Restano in dubbio Joao Cancelo e Mario Mandzukic che in settimana sono stati entrambi operati al naso.

Dunque in attacco domenica Allegri dovrebbe ripartire da Cristiano Ronaldo e probabilmente Paulo Dybala. A completare il reparto potrebbe esserci uno fra Juan Cuadrado e Moise Kean. Tutte le decisioni sulla probabili formazioni della Juve verranno prese negli allenamenti di venerdì e sabato. Domani i campioni d'Italia svolgeranno una seduta mattutina. Se la squadra sta per andare in vacanza, non sarà invece così per la dirigenza juventina che è alla ricerca del nuovo allenatore.

Al momento su questo fronte non ci sono grandi novità e perciò ci sarà ancora da aspettare ancora un po' prima di conoscere il nome del nuovo tecnico dei campioni d'Italia.