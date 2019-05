Una delle pagine più tristi del calcio italiano riguarda sicuramente Calciopoli, che sancì la revoca dello scudetto del 2005 alla Juventus e l'assegnazione di quello del 2006 all'Inter. La società bianconera fu retrocessa anche in Serie B con diversi punti di penalizzazione.

Proprio in merito a Calciopoli è arrivato il definitivo giudizio da parte del Collegio di Garanzia del Coni, che in qualche modo ufficializza la fine dell'iter processuale.

Ricorso Calciopoli inammissibile per la Juventus

Il 28 maggio il Collegio di Garanzia, l'ultimo organo di giustizia sportiva del Coni, ha ufficializzato le motivazioni che dichiarano quindi inammissibili i ricorsi presentati dalla Juventus in merito all'assegnazione dello scudetto all'Inter nel periodo di Calciopoli.

Calciopoli, Collegio Garanzia Coni:'Ricorsi della Juve inammissibili in ogni sede'

Come spiega il Collegio di Garanzia del Coni, il ricorso della Juventus e le doglianze ivi contenute non possono essere esaminate dallo stesso organo di giustizia sportiva in quanto inammissibili, inoltre le stesse non possono essere oggetto di deliberazione alcuna da parte del sistema di giustizia sportiva. Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia, ha ribadito come la Juventus, dopo che il suo ricorso era stato respinto dal Tnas, avrebbe dovuto rivolgersi sette anni fa all'Alta Corte di Giustizia.

La fine di Calciopoli

Soddisfatta la società Inter dopo l'esito del Collegio di Garanzia del Coni, che per bocca del suo avvocato Roberto Argeri di Cleary Gottlieb, ha dichiarato come fosse inconcepibile che la Juventus tenti di ovviare a questa omissione (ovvero al fatto che si sarebbe dovuto rivolgere all'Alta Corte di Giustizia) a distanza di più di sette anni. A proposito del Collegio di Garanzia, l'avvocato ha affermato che è appunto l'ultimo organo di giustizia sportiva e come tale significa che è stata messa la parola fine a Calciopoli, anche in ambito sportivo.

Tale decisione quindi conferma quindi lo scudetto all'Inter nel 2006.

Inter-Conte e Juventus-Sarri

Lo 'scontro' fra Inter e Juventus proseguirà quindi solo sui campi di calcio, con la società di Suning che potrebbe ufficializzare a breve Antonio Conte. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico leccese avrebbe accettato la proposta di Marotta per un contratto da 10 milioni di euro a stagione. Anche la Juventus è in procinto di nominare il nuovo tecnico per la prossima stagione, ed il principale candidato alla successione di Massimiliano Allegri dovrebbe essere Maurizio Sarri.

Novità a riguardo dovrebbero esserci dopo la finale di Europa League fra il Chelsea e l'Arsenal, prevista per mercoledì 29 maggio. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico toscano potrebbe sottoscrivere un contratto triennale da 7 milioni di euro a stagione.