L’Europa League 2018-2019 volge al termine: oggi si disputerà l’atto conclusivo, la finale Chelsea-Arsenal. A contendersi il titolo le due squadre inglesi: la prima allenata dall’italiano Maurizio Sarri, la seconda da Unai Emery. Lo spagnolo cercherà il poker, poiché ha già vinto la competizione per tre volte (tra il 2013 e il 2016) con il Siviglia, mentre l'ex Napoli potrebbe vincere il torneo per poi tornare ad allenare in Italia.

Pubblicità

Pubblicità

La sfida di Baku potrebbe regalare diverse sorprese, poiché entrambe le squadre hanno raggiunto l’atto conclusivo dopo un percorso netto, tra vittorie agevoli e pochi imprevisti nelle gare precedenti alla finale di Europa League 2019.

Chelsea-Arsenal, finale Europa League 2019: probabili formazioni

Le formazioni che scenderanno in campo nella finale di Europa League 2019 di questa sera non dovrebbero essere molto diverse da quelle ipotizzate alla vigilia del match.

Chelsea e Arsenal in Finale di Europa League 2019

Sarri si affiderà a Giroud e Harzard, accompagnati da Pedro in avanti, mentre dovrà fare a meno di Kantè, infortunatosi in allenamento. Emery non potrà godere delle prestazioni di Ramsey, ma nemmeno su quelle di Mkhitaryan, assente per ragioni politiche. Di seguito il riepilogo delle possibili formazioni:

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, David Luiz, Chistensen, Alonso; Barkey, Kovacic, Jorginho; Pedro, Giroud, Hazard.

Arsenal (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Kolasinac, Xhaka, Ozil, Torrerira; Aubameyang, Lacazette.

Pubblicità

Finale Chelsea-Arsenal: dove vederla in tv

L’importante partita Chelsea-Arsenal andrà in onda in diretta sui canali Sky. Nel dettaglio, la sfida di Baku potrà essere seguita su Sky Sport Uno (472, canale), Sky Sport 251 e Sky Sport Football. La finale di Europa League 2019 potrà essere vista anche in mobilità attraverso l’applicazione Sky Go, che consentirà agli abbonati di guardare Chelsea-Arsenal anche su smartphone e tablet, ma anche attraverso un qualsiasi computer o una smart tv.

La finale di Europa League sarà visibile però anche in chiaro, in diretta su TV8. La programmazione dedicata alla finale inizierà in questo caso alle ore 20:30, con le clip dedicate alle fasi salienti della competizione. Alle 20:45 la cerimonia d’apertura, a seguire la telecronaca di Massimo Marianella e il commento tecnico di Luca Marchegiani. Lo streaming sarà disponibile anche sul sito web di TV8.