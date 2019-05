L'attesa principale dei tifosi della Juventus riguarda inevitabilmente l'ufficializzazione del nuovo tecnico, che potrebbe arrivare ad inizio della settimana prossima. I nomi più chiacchierati sono sempre i soliti, si va da Sarri a Simone Inzaghi, fino ad arrivare a Klopp e Pochettino, anche se sembrano in risalita le quotazioni di Guardiola del Manchester City.

Indipendentemente però da chi sarà il prossimo tecnico bianconero, la dirigenza bianconera prosegue il lavoro sul mercato alla ricerca di quei giocatori in grado di incrementare il livello tecnico della rosa.

Dalla Francia arrivano interessanti indiscrezioni in merito al presunto interesse della Juventus per uno dei centrocampisti più interessanti della Ligue 1, che gioca attualmente nel Lione: Tanguy Ndombele.

Juventus, possibile interesse per Ndombele

Uno dei settori che necessitano di rinforzi di qualità è sicuramente il centrocampo: il solo arrivo di Ramsey dall'Arsenal potrebbe non essere sufficiente soprattutto a livello europeo, ecco che allora la dirigenza bianconera avrebbe individuato in Ndombele del Lione il rinforzo ideale per garantire qualità e quantità alla mediana della Juventus.

Dalla Francia, la Juventus avrebbe presentato offerta per Ndombelé

Come conferma l'Equipe, i bianconeri avrebbero già presentato una prima offerta formale al presidente del Lione Aulas per il giocatore, ma la società piemontese non sarebbe la sola interessata al mediano francese. Secondo la testata francese anche il Tottenham avrebbe infatti messo gli occhi sul centrocampista del Lione, presentando un'offerta. Il giocatore è valutato circa 70 milioni di euro dalla società transalpina, ma in caso di asta, il prezzo potrebbe notevolmente incrementare.

L'eventuale arrivo alla Juventus di Ndombele potrebbe inevitabilmente significare qualche cessione pesante: il principale indiziato a lasciare Torino potrebbe essere Sami Khedira, che interessa a qualche società della Bundesliga e della Major League Soccer

Il mercato della Juventus

Gran parte del mercato bianconero potrebbe passare da alcune cessioni pesanti, ed i principali indiziati a lasciare la Juventus, oltre al già menzionato Khedira, sono Joao Cancelo e Mario Mandzukic.

Il terzino portoghese è apprezzato in Inghilterra, con il Manchester City che potrebbe presentare un'offerta alla Juventus di 60 milioni di euro. Anche Mario Mandzukic ha molto mercato, in particolar modo in Bundesliga, piace infatti al Borussia Dortmund che sarebbe pronto ad investire 15 milioni di euro per la punta bianconera.

Per quanto riguarda invece gli arrivi, il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di Martin Caceres potrebbero indurre la dirigenza ad investire su almeno due difensori centrali: oltre a Demiral e Romero, gli elementi che interessano sarebbero Romagnoli del Milan, Hummels del Bayern Monaco, Manolas della Roma.

Per gli investimenti in entrata, però, molto dipenderà anche da chi sarà il nuovo tecnico della Juventus.