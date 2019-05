Juventus, offerti tre giocatori all'Inter per Icardi: fra questi Mandzukic (RUMORS)

In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico, la Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei giocatori ideali per incrementare il livello qualitativo della rosa bianconera. La sconfitta in Champions League contro l'Ajax ha messo in evidenza il limite qualitativo soprattutto del centrocampo, che ha evidentemente bisogno di gioventù e tecnica. La Juventus però non si fermerà solo alla mediana, sarebbe pronta a rinforzare difesa e settore avanzato.

A proposito di quest'ultimo, le ultime indiscrezioni che arrivano dal noto sito FcInterNews sembrerebbero confermare l'interesse bianconero per uno dei giocatori interisti più chiacchierati nell'ultimo stagione, per motivi calcistici ed extra calcistici.

La Juventus vorrebbe Mauro Icardi

Secondo il noto sito FcInterNews, la Juventus sarebbe pronta ad investire in maniera importante pur di arrivare a Mauro Icardi, che probabilmente a fine stagione lascerà Milano.

La dirigenza bianconera potrebbe inserire delle contropartite tecniche molto interessanti per diminuire il prezzo richiesto dalla società di Suning: si parla in particolar modo di Sami Khedira, Juan Cuadrado e Mario Mandzukic, ai quali la Juventus aggiungerebbe un'offerta in contanti. Il centrocampista tedesco, dopo l'addio di Allegri, difficilmente resterà a Torino, con alcuni apprezzamenti che arrivano dagli Stati Uniti e da alcune società della Bundesliga.

Il giocatore colombiano ha il contratto in scadenza nel 2020, e la Juventus lo valuta più di 20 milioni di euro. Anche Mario Mandzukic, nonostante il recente rinnovo in bianconero fino al 2021, potrebbe decidere di lasciare la Juventus, e potrebbe portare personalità e voglia di vincere all'Inter. Il croato però interesserebbe anche in Germania, dove il Borussia Dortmund potrebbe presentare un'offerta alla Juventus.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, la Juventus avrà bisogno di rinforzi per cercare di competere in Champions League ed un'esigenza evidente è quella di rafforzare la difesa.

Il ritiro di Andrea Barzagli, l'addio di Martin Caceres (che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio), il rendimento discontinuo di Bonucci e Rugani ed i continui infortuni di Giorgio Chiellini potrebbero portare la dirigenza bianconera ad investire su almeno due difensori centrali. Come italiano piace Alessio Romagnoli, che in caso di mancata qualificazione del Milan in Champions League, potrebbe decidere di lasciare la società di Elliott. L'eventuale arrivo alla Juventus del centrale romano riformerebbe la coppia difensiva dell'under 21 di qualche anno fa, ovvero Romagnoli-Rugani, da tutti considerati gli eredi di Bonucci e Chiellini.