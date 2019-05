In attesa di ufficializzare il tecnico che siederà sulla panchina bianconera, la dirigenza bianconera continua a lavorare notevolmente sul mercato non solo in entrata ma anche in uscita. D'altronde, come conferma il Sole 24 Ore, ci sarebbero esigenze finanziarie importanti, con una presunta perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro nel prossimo bilancio d'esercizio. Saranno quindi fondamentali anche le cessioni e su tutte spiccano attualmente i nomi di Joao Cancelo e Mario Mandzukic.

Pubblicità

Pubblicità

Il portoghese avrebbe molto mercato in Inghilterra, con il Manchester City che sarebbe pronto a presentare un'offerta alla Juventus di 60 milioni di euro. Per quanto riguarda invece la punta croata, nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2021, potrebbe decidere di lasciare Torino e provare una nuova avventura professionale. Come scrive il 'Corriere dello Sport', nonostante le recenti smentite di alcuni dirigenti tedeschi, il Borussia Dortmund potrebbe presentare un'offerta per la punta della Juventus.

Calciomercato Juventus: il Borussia Dortmund potrebbe presentare un'offerta per Mandzukic

Juventus, pronta un'offerta del Borussia Dortmund per Mandzukic

Secondo il noto giornale sportivo romano, il Borussia Dortmund è alla ricerca di una prima punta in grado di supportare il gioco offensivo della squadra tedesca. Mario Mandzukic sarebbe stato individuato come il giocatore ideale da supporto alla seconda punta Paco Alcacer, e il Borussia Dortmund sarebbe pronto ad investire 15 milioni di euro per il croato. Non solo acquisti giovani quindi per la società tedesca, l'obiettivo è costruire una squadra competitiva per la Bundesliga e la Champions League.

Pubblicità

I recenti arrivi di Thorsten Hazard, Julian Brandt e Nico Schulz, per una spesa totale di oltre 70 milioni di euro, sono l'esempio delle ambizioni del Borussia Dortmund. Di certo Mandzukic sarebbe un ulteriore ed importante tassello per i secondi classificati in Bundesliga in questa stagione.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, gran parte del mercato potrebbe passare da cessioni importanti: quelle prima menzionate potrebbero finanziare gli investimenti della Juventus, che ha come esigenza principale quella di rinforzare il settore difensivo.

Il ritiro di Andrea Barzagli e l'addio di Martin Caceres potrebbero portare a Torino almeno due difensori centrali, mentre a centrocampo il solo Ramsey non sarà sufficiente ad incrementare il tasso qualitativo della mediana bianconera. In caso di arrivo di Sarri, nel settore avanzato potrebbe esserci il ritorno di Higuain, che difficilmente sarà riscattato dal Chelsea. Di certo, ci aspettiamo un grande acquisto nella mediana, ed il sogno di mercato della bianconera resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United e che gradirebbe un ritorno a Torino.