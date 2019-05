E' arrivata l'ufficializzazione di Antonio Conte all'Inter. Questa mattina la società di Suning ha comunicato alla stampa la decisione di affidare la panchina al tecnico leccese, ma è stata immediata la replica della Curva Nord dell'Inter. Le parole postate sui social hanno sottolineato, infatti, il dubbio degli ultras interisti su Conte, non tanto dal punto di vista tecnico e professionale, quanto dal lato umano, per le passate vicissitudini con la giustizia sportiva.

Critiche che poi la Curva Nord ha voluto estendere anche ad uno dei fedelissimi del tecnico leccese, Stellini, anche lui a suo tempo coinvolto nel calcioscommesse. A criticare aspramente le parole dei sostenitori interisti è stato Enrico Mentana, direttore del Tg di La7 e noto tifoso interista. In un post su Facebook, Mentana ha ritenuto farneticante il comunicato della Curva Nord.

'Tanti interisti non la pensano come loro'

Secondo Enrico Mentana, le parole postate dalla Curva Nord sono farneticanti, in quanto è inammissibile che una parte del tifo interista come la curva debba utilizzare parole pesanti sui vari Conte o Stellini quando all'interno della stessa sono presenti soggetti di certo non esempi di etica e giustizia.

Inter, Enrico Mentana polemizza con la Curva Nord:'Su Conte comunicato Farneticante'

Lo stesso giornalista ha aggiunto che secondo lui la Lega Calcio dovrebbe intervenire in maniera pesante su questi 'presunti' tifosi che hanno dimostrato per l'ennesima volta di voler rappresentare nella totalità una tifoseria, quando tanti altri interisti non la pensano come loro. L'invito di Mentana è, quindi, quello di liberare gli stadi da questa tipologia di tifosi che non rappresentano di certo il bello del calcio. Mentana ha poi aggiunto che tanti di questi presunti 'sostenitori' interisti sono gli stessi che hanno organizzato l'agguato ai tifosi avversari in Inter-Napoli e che hanno lanciato cori pesanti contro alcuni giocatori interisti o di altre squadre.

Il mercato dell'Inter

L'annuncio di Conte all'Inter permette quindi alla dirigenza di concentrare il proprio lavoro sul mercato, con l'intento di regalare al tecnico leccese i giocatori ideali al suo 3-5-2. I nomi più chiacchierati a riguardo sono diversi, su tutti spiccano quello di Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, Federico Chiesa della Fiorentina (che sarebbe conteso con la Juventus), Bergwijn del Psv Eindhoven, Lukaku del Manchester United e Dzeko della Roma.

Di certo a Milano arriverà Diego Godin e sarà il riferimento della difesa a tre di Antonio Conte. Ovviamente ci dovrebbero essere anche delle cessioni: oltre ad Icardi (che difficilmente resterà all'Inter considerando il rapporto non ideale con la tifoseria), anche Perisic potrebbe decidere di lasciare Milano per fare una nuova esperienza professionale, magari in Inghilterra.