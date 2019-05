Potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione di mercato in casa Juventus. I deludenti risultati in Champions League (pesa la sconfitta ai quarti di finale contro l'Ajax) starebbero spingendo la dirigenza a valutare diversi arrivi per la prossima stagione, ma gran parte di questi dovrebbero passare anche da alcune cessioni pesanti. A rischio ci sono diversi giocatori, da Alex Sandro a Douglas Costa, fino ad arrivare a Cuadrado, Dybala e Pjanic.

Dalla Spagna, Isco è più vicino alla Juve (RUMORS)

E proprio il regista bosniaco è uno dei più apprezzati a livello europeo, con il Real Madrid che vorrebbe presentare un'offerta per il suo cartellino. Nella società spagnola gioca un centrocampista offensivo che piace molto alla dirigenza bianconera e che potrebbe essere in uscita dalla Spagna: parliamo di Isco, il nazionale spagnolo piace alla Juventus e come scrive il noto giornale spagnolo 'Don Balon' il suo arrivo potrebbe essere facilitato dal fatto che una società interessata al giocatore spagnolo si sarebbe ritirata dalla lista delle pretendenti.

Lo spagnolo Isco interesserebbe alla Juventus

Secondo 'Don Balon', la Juventus potrebbe essere agevolata dall'eventuale acquisto di Isco, centrocampista offensivo del Real Madrid e della nazionale spagnola: il motivo di questo è che il Manchester City si sarebbe ritirata dalla lista dei possibili acquirenti dello spagnolo e quindi potrebbe rappresentare un vantaggio per la Juventus per una sua eventuale trattativa. Fra l'altro, sempre secondo il giornale spagnolo, le uniche offerte arrivate al Real Madrid per il centrocampista offensivo sono quelle del Borussia Dortmund e dell'Arsenal.

Bisognerà vedere se però Zidane deciderà di lasciare partire il giocatore, in quanto il tecnico francese da quando è ritornato al Real è riuscito a valorizzare di nuovo giocatori che con Solari facevano panchina. Parliamo di Marcelo ma appunto anche di Isco.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, il mercato della Juventus passerà anche dalle cessioni e dato l'interesse del Real Madrid per Pjanic, si potrebbe pensare anche ad uno scambio fra il bosniaco ed Isco.

Parliamo sempre di indiscrezioni ovviamente, inoltre la cassa potrebbe essere rimpinguata anche da altre cessioni: ad esempio quella di Douglas Costa, che ha un valore di mercato di almeno 60 milioni di euro e che interessa in Inghilterra, piace infatti a Tottenham e a Manchester City. Sarà importante per il brasiliano (e per la Juventus) l'eventuale convocazione per la Coppa America, in caso di belle prestazioni, il valore del cartellino potrebbe essere rivalutato e allo stesso tempo il giocatore potrà pretendere un'importante ingaggio per il suo contratto.