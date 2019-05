Si parla molto di cessioni in casa Juventus, a maggior ragione perché a giugno si attende il bilancio d'esercizio della società e, secondo il Sole 24 Ore, è attesa una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. Motivo di questo passivo è il notevole esborso economico riguardante l'acquisto di Cristiano Ronaldo la scorsa stagione, un investimento che porterà benefici soprattutto alla lunga anche dal punto di vista economico oltre a quelli già evidenti sul campo.

Paulo Dybala via dalla Juve: Allegri avrebbe detto sì alla cessione (RUMORS)

Motivo per cui sono auspicabili almeno un paio di cessioni eccellenti, si è parlato molto dei vari Cuadrado, Douglas Costa e Pjanic come potenziali cessioni della Juventus, ma secondo il 'Daily Mail' l'addio più probabile è quello di Paulo Dybala. Secondo la nota testata britannica, l'argentino sarebbe scontento dell'attuale posizione che ricopre tatticamente: con l'arrivo di Cristiano Ronaldo ha infatti allontanato il suo raggio d'azione dalla porta e questo si è evidenziato soprattutto dai pochi gol realizzati quest'anno. L'anno scorso, infatti, giocando in posizione più avanzata era stato spesso decisivo per la Juventus.

Allegri non si opporrebbe all'eventuale partenza dell'argentino

Dunque, secondo l'analisi del Daily Mail, la partenza di Dybala non è sicuramente da escludere, ma al di là di una posizione sul campo poco gradita, ci sarebbe anche un feeling con l'allenatore che, nel corso della stagione, sarebbe venuto meno. I rapporti non idilliaci fra Dybala ed Allegri sono stati evidenziati anche in Juventus-Milan dello scorso 6 aprile, quando il 10 bianconero è stato sostituto nel secondo tempo e non ha nascosto tutto il suo disappunto per la decisione del tecnico livornese. Allegri quindi non si opporrebbe ad una eventuale cessione dell'argentino, per il quale la Juventus vorrebbe almeno 100 milioni di euro.

Panchina: il tecnico livornese non ha ancora incontrato Agnelli

La possibilità di una partenza di Dybala è quindi concreta, ma dipenderà anche dalla permanenza o meno di Allegri: per adesso non vi è stato alcun incontro fra il presidente della Juventus ed il tecnico livornese, ecco perché molti media sportivi italiani iniziano ad avere dei dubbi sulla panchina bianconera del prossimo anno. Probabilmente Allegri chiederà un adeguamento ed il rinnovo per almeno un'altra stagione, ma sarà molto importante la volontà di Andrea Agnelli.

Il presidente della Juventus dovrà decidere se affidarsi ancora ad un allenatore che ha comunque vinto tanto in Italia, o scegliere un allenatore vincente a livello continentale e promotore di un calcio offensivo che, in fin dei conti, è quello che ha caratterizzato un pò tutte le squadre che sono giunte fino alle semifinali di Champions League. In tal senso il sogno nemmeno tanto nascosto sarebbe Guardiola, ma sembra destinato a restare tale. Il tecnico del Manchester City ha un ingaggio molto elevato e abitualmente chiede investimenti pesanti sul mercato.