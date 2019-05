La disfatta della Juventus in Europa non ha di certo spento l'interesse dei grandi club per alcuni giocatori bianconeri, e tanti stanno guardando in casa bianconera per poter rinforzare le loro rose. Uno dei giocatori più apprezzati è sicuramente il centrocampista Miralem Pjanic, uno dei registi più forti a livello europeo e come tale ha molto mercato. Non solo il Real Madrid di Zidane apprezza il mediano bosniaco, di recente anche il Paris Saint Germain avrebbe individuato nel giocatore juventino l'ideale per rafforzare la mediana parigina. A riportare tale notizia è il noto giornale spagnolo Don Balon, secondo il quale il Paris Saint Germain sarebbe pronto a presentare alla Juventus un'offerta di almeno 80 milioni di euro.

Pjanic interessa al Paris Saint Germain

Secondo il noto giornale spagnolo 'Don Balon', il Paris Saint Germain sarebbe pronto ad offrire 80 milioni di euro per Miralem Pjanic, somma che però la Juventus non riterrebbe adeguata per la qualità del giocatore. Secondo alcune indiscrezioni, il mediano sarebbe valutato almeno 100 milioni di euro, e probabilmente i bianconeri lo cederanno solo per un'offerta notevole, così da poter investire sul mercato per un sostituto che non lo faccia rimpiangere. A centrocampo la Juventus starebbe lavorando su più fronti, interessano Ndombelè del Lione, Kanté del Chelsea ma il sogno resta Paul Pogba, che dovrebbe lasciare il Manchester United la prossima stagione.

L'ambizione del centrocampista francese è scegliere un progetto vincente in cui ritornare a vincere. Piace a Real Madrid e alla Juventus, ma i bianconeri potrebbero giocarsi la carta Cristiano Ronaldo, pronto a convincere il mediano francese.

Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus dovrebbe riguardare però anche la difesa, con almeno due difensori centrali in arrivo: piacciono Varane del Real Madrid, Hummels del Bayern Monaco, Manolas della Roma, De Ligt dell'Ajax e Ruben Dias del Benfica.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato, molto dipenderà anche dalle eventuali cessioni: una delle possibili partenze potrebbe essere quella di Douglas Costa, il centrocampista offensivo quest'anno è stato condizionato da numerosi infortuni che ne hanno limitato l'utilizzo. La Juventus lo valuta una somma superiore ai 60 milioni di euro, con Tottenham e Manchester City che sarebbero interessati al giocatore. In caso di cessione, la Juventus potrebbe investire su uno dei talenti principali del calcio italiano, centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini: parliamo ovviamente di Federico Chiesa.