Si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono Antonio Conte pronto a sedersi sulla panchina dell'Inter. I nerazzurri, infatti, sono balzati nuovamente in pole position dopo che la scorsa settimana si era fatta sempre più insistente la candidatura della Roma. Gli ultimi risultati, però, hanno contribuito a rimettere in discussione la posizione di Luciano Spalletti, visto che sono arrivate solo due vittorie nelle ultime sette partite disputate in campionato.

Inter, Conte vuole rivoluzionare il centrocampo

La proprietà si aspettava una qualificazione in Champions League molto più tranquilla. La settimana scorsa ci sarebbe stato anche un incontro tra lo stesso Conte e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta. La fumata bianca potrebbe arrivare a Champions ottenuta, con l'allenatore che firmerebbe un contratto triennale ad oltre otto milioni di euro a stagione.

La difesa è l'unico reparto quasi al completo

Antonio Conte e Giuseppe Marotta si sarebbero sentiti spesso negli ultimi mesi.

E a questo punto diventa un indizio importante il fatto di aver visto l'ex tecnico del Chelsea sotto la sede dell'Inter a fine gennaio. Nonostante le smentite di rito, è probabile che in quell'occasione ci sia stato un colloquio importante per delineare la prossima strategia della società nerazzurra.

La difesa è pressoché fatta visto che saranno confermati D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Ranocchia e Asamoah e arriverà Diego Godin a parametro zero, essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid.

Ben avviata anche la trattativa per Danilo sulla fascia destra, a sinistra bisogna vedere quale sarà il futuro di Dalbert. In caso di cessione del terzino brasiliano (su di lui ci sono Marsiglia, Monaco e Borussia Dortmund) ci potrebbe essere l'assalto a Darmian, fuori dai progetti del Manchester United o ad Emerson Palmieri.

Rivoluzione a centrocampo

La priorità sarà fare un vero e proprio restyling a centrocampo, essendo il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa stagione, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista numerico.

I nome più quotati in questo momento sarebbero quelli di Nicolò Barella e Mateo Kovacic. Sarebbe ben avviata, infatti, la trattativa con il Cagliari per il centrocampista della Nazionale italiana, mentre il croato (ex interista) potrebbe arrivare in prestito dal Real Madrid. I nerazzurri valutano anche le alternative che rispondono ai nomi di Lorenzo Pellegrini che ha una clausola rescissoria da trenta milioni e Ilkay Gundogan che potrebbe lasciare il Manchester City avendo il contratto in scadenza a giugno 2020.

In attacco tutto dipende dal futuro di Mauro Icardi. Se il centravanti argentino dovesse essere ceduto, la richiesta di Conte è quella di puntare su Lukaku, che voleva già alla Juventus e al Chelsea, o in alternativa a Edin Dzeko.