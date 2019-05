Wanda Nara non ha gradito la presa di posizione di Fabio Capello nei confronti di Mauro Icardi. Senza mezze misure l’ex tecnico di Milan, Roma e Real Madrid ha criticato, nel corso di Sky Calcio Show, l’attaccante dell’Inter per alcuni scatti audaci pubblicati dall’argentina sul profilo Instagram . Al termine del posticipo tra Napoli e Cagliari Don Fabio ha affermato che nelle sue squadre non sono mai accadute cose simili e che al centravanti argentino non avrebbe neanche fatto varcare la porta dello spogliatoio dopo una performance del genere.

Mauro Icardi e Wanda Nara sono finiti nel mirino di Capello per le foto pubblicate su Instagram

Non si è fatta attendere la replica della moglie del calciatore che già nel corso della puntata di ieri sera di Tiki Taka aveva riferito che lo shooting fotografico non aveva alimentato nessun tipo di tensione tra Icardi e l’Inter. Via Twitter Wanda Nara ha riferito che anche alcuni giocatori delle squadre allenate da Capello – Beckham su tutti – si sono resi protagonisti di foto senza veli. “C’è qualche calciatore top che è riuscito ad entrare nel tuo spogliatoio facendo queste cose” - ha risposto in maniera piccata la trentaduenne di Buenos Aires.

Capello critica gli scatti audaci di Icardi

La settimana scorsa Wanda Nara ha iniziato a pubblicare una serie di foto bollenti che la ritraevano senza veli con Mauro Icardi. Un gioco di posizioni per coprire le parti intime per uno shooting fotografico ad alto contenuto erotico. Le foto hanno fatto il giro del web ed hanno fatto il pieno di like con l’argentina che ha ringraziato via Stories i fan per gli apprezzamenti. Gradimento che, secondo alcuni rumors, non sarebbe arrivato dai vertici dell’Inter con i dirigenti che avrebbero manifestato un certo fastidio per la performance sopra le righe per la discussa coppia.

Nel corso della puntata di ieri sera di Tiki Taka la moglie dell’ex capitano dell’Inter ha affermato che il club non ha creato alcuno problema all’argentino. "Era un lavoro, uno shooting, Mauro non ha problemi" . Pochi istanti prima, nel corso di Sky Calcio Show, Fabio Capello aveva pesantemente criticato il calciatore per le foto diffuse sui social.

Wanda Nara pubblica le foto senza veli di Beckham e Cannavaro e replica a Don Fabio

Stuzzicato sulle foto piccanti di Icardi e Wanda Nara, Don Fabio ha riferito di non aver mai avuto in squadra un calciatore che faceva queste cose.

“Nelle mie squadre non so se sarebbe riuscito ad entrare nello spogliatoio” - ha dichiarato Capello che ha aggiunto che una cosa del genere difficilmente sarebbe stata accettata. “Non è per me né per il gruppo, questa è la chiave per costruire le vittorie”. Inoltre per l’ex tecnico della Juventus gli scatti pubblicati dalla moglie manager dell’attaccante su Instagram potrebbero far parte di una strategia per restare all’Inter.

Immediata la replica di Wanda Nara che ha pubblicato le foto senza veli di Fabio Cannavaro e David Beckham ed ha piazzato via Twitter la sua stoccata: “Caro Fabio Capello, come allenatore hai tutta la mia stima, ma da opinionista ad opinionista ti ricordo qualche giocatore top che è riuscito ad entrare nel tuo spogliatoio facendo queste cose”.