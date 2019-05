Questo pomeriggio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa dopo quattro giorni di riposo. I Campioni d'Italia hanno così messo nel mirino la sfida contro la Roma. Per questa partita Massimiliano Allegri non avrà lo squalificato Federico Bernardeschi. Dunque in settimana, il tecnico livornese dovrà decidere con chi sostituire il numero 33 juventino. In attacco la certezza per la partita di domenica è Cristiano Ronaldo che al suo fianco potrebbe avere Moise Kean e Juan Cuadrado.

Juventus, ripresi gli allenamenti alla Continassa

Ma non è da escludere che per la gara di domenica possa ritrovare Paulo Dybala. Il numero 10 juventino prima dell'allenamento di oggi è stato uno degli organizzatori della festa a sorpresa per i 38 anni di Andrea Barzagli.

La Juve festeggia Barzagli

Quest'oggi è un giorno speciale in casa Juve visto che si festeggia il compleanno di Andrea Barzagli. Il numero 15 juventino è uno dei giocatori più apprezzati dal popolo bianconero che ha voluto mandargli moltissimi messaggi di auguri tramite i social.

Anche i suoi compagni di squadra e tutta la Juventus hanno deciso di celebrare i 38 anni di Andrea Barzagli. In particolarità i giocatori bianconeri hanno organizzato alla Continassa una bella festa a sorpresa per il difensore toscano. Paulo Dybala, Juan Cuadrado e Martin Caceres hanno aspettato Andrea Barzagli all'interno dello spogliatoio e lo hanno accolto con palloncini coriandoli e una bella torta. Il numero 10 juventino ha deciso di condividere le immagini della festa tramite Instagram.

Dybala ha postato un bel video e anche alcune foto che lo ritraggono con il festeggiato e insieme a loro ci sono pure Chiellini, Nicolussi Caviglia, Bentancur, Szczesny, Douglas Costa, Pjanic e Caceres.

Giovedì la Juve si allenerà al mattino

La Juventus, oggi, ha ripreso gli allenamenti in vista ella gara contro la Roma, hanno assistito alla seduta anche il vice presidente bianconero Pavel Nedved e il ds Fabio Paratici. Giovedì, la squadra proseguirà là preparazione in vista del match di domenica e svolgerà una sessione di lavoro mattutina.

Per la partita contro la Roma, Massimiliano Allegri potrebbe ritrovare Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur. Infatti, entrambi, oggi, hanno lavorato parzialmente in gruppo. Il loro recupero sarebbe molto importante visto che in attacco non ci sarà lo squalificato Bernardeschi e dunque il numero 10 juventino, qualora fosse completamente recuperato, potrebbe anche essere titolare al fianco di Cristiano Ronaldo. Si capirà qualcosa in più sul rientro di Dybala solo nei prossimo giorni, se la Joya riprenderà a lavorare in gruppo a quel punto potrebbe essere convocato per la sfida contro la Roma.