Dopo la finale di Champions League, prevista per sabato 1 giugno, sono possibili evoluzioni per la panchina della Juventus: è stato lo stesso direttore sportivo bianconero a confermarlo nel prepartita di Sampdoria-Juventus, match dell'ultima giornata di campionato di Serie A.

Lo stesso ha escluso l'arrivo di Guardiola, ribadendo che novità potrebbero esserci ad inizio giugno, per rispetto soprattutto dei club impegnati nella finali delle competizioni europee. Secondo le indiscrezioni rilasciate da Rai Sport, l'arrivo di Sarri alla Juventus è assai probabile ed il tecnico vorrebbe portare a Torino tre suoi ex giocatori, grazie anche ai quali ha sfiorato lo scudetto nella passata stagione con il Napoli: parliamo del centrale difensivo Koulibaly, del terzino sinistro Ghoulam ed infine del centrocampista brasiliano Allan.

Sarri chiede tre giocatori alla Juve.

Giocatori che il tecnico toscano ha valorizzato, facendone dei riferimenti del Napoli ma allo stesso tempo dei veri e propri pezzi pregiati sul mercato.

Sarri vorrebbe tre acquisti alla Juventus

Secondo Rai Sport, potrebbe delinearsi in maniera molto veloce la nuova Juventus di Maurizio Sarri, con il tecnico toscano, come prima menzionato, vorrebbe tre suoi ex giocatori al Napoli. Per quanto sia stato dichiarato incedibile, Koulibaly potrebbe partire per una somma superiore ai 100 milioni di euro, in quanto è considerato uno dei centrali più forti a livello europeo.

In merito invece al terzino sinistro algerino Ghoulam, è rientrato in questa stagione dopo un lungo infortunio, ma è considerato da Sarri il terzino ideale per il suo gioco sulle fasce. Altro pezzo pregiato della rosa del Napoli è il mediano Allan, l'anno scorso vicino al trasferimento al Paris Saint Germain. Sarri considererebbe la quantità del brasiliano ideale per il recupero dei palloni sulla mediana e per rilanciare il gioco offensivo promosso dal tecnico toscano.

Il mercato della Juventus

Gran parte del mercato sarà evidentemente impostato sulle richieste del nuovo tecnico che siederà sulla panchina bianconera, ma alcune esigenze andranno necessariamente soddisfatte come quelle della difesa. Il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di Martin Caceres lasciano scoperta la difesa di due uomini, e considerati il rendimento non continuo dei vari Bonucci e Rugani e gli infortuni di capitan Chiellini, la dirigenza bianconera potrebbe investire su almeno due difensori centrali.

Koulibaly, come dicevamo, può essere un nome, ma ci sono altri giocatori che interesserebbero alla dirigenza bianconera: dalla Spagna arriva la voce di un addio di Sergio Ramos al Real Madrid, ma ci sono altri giocatori che piacciono alla Juventus, fra i quali Manolas, Hummels, Romagnoli, Romero e Ruben Dias.