La notizia del giorno in casa Juventus è sicuramente il divorzio tra il club bianconero e Massimiliano Allegri, che il prossimo anno non sarà più sulla panchina del club piemontese. Per quanto riguarda i successori del tecnico toscano sono stati fatti vari nomi, tra i quali quelli di Pep Guardiola, Didier Deschamps, Simone Inzaghi e Mauricio Pochettino.

Pubblicità

Pubblicità

Nel frattempo la dirigenza della Juventus sta continuando a lavorare sul mercato.

Potrebbero arrivare almeno tre importanti colpi nella prossima sessione di Calciomercato estivo (con conseguenti cessioni 'dolorose'). Stando a quanto scrive il noto quotidiano iberico "Don Balon", il prossimo colpo della Juventus potrebbe essere Toni Kroos. Il centrocampista tedesco starebbe pensando di lasciare il Real Madrid e il club bianconero sarebbe la sua prima scelta.

Juventus, possibile colpo Kroos

Kroos vorrebbe raggiungere infatti Cristiano Ronaldo, suo amico da sempre e avrebbe parlato spesso con il connazionale Emre Can. Kroos sarebbe certamente un grandissimo acquisto per la Juventus, ma in questo caso dovrebbe essere ceduto Pjanic. Il valore di mercato di Kroos, infatti, si aggira attorno ai settanta/ottanta milioni di euro. Oltre a Kroos, poi, potrebbero arrivare anche altri due acquisti. Vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato bianconero.

Pubblicità

Mercato Juventus, obiettivi Umtiti e Icardi

In difesa il prossimo acquisto della Juventus potrebbe essere Samuel Umtiti, talentuoso difensore centrale che milita nelle fila del Barcellona. Stando a quanto riporta "Diario Gol", il giocatore avrebbe già detto sì al club bianconero, dal momento che vorrebbe giocare con Cristiano Ronaldo.

In attacco, invece, la Juventus potrebbe puntare tutto su Mauro Icardi (con conseguente cessione di Paulo Dybala), come riporta "Il Bianconero.com".

Sul bomber nerazzurro ci sono numerosi top club, ma lui avrebbe gi scelto la Juventus. Wanda Nara è in costante contatto con il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, che sta cercando di abbassare il prezzo del cartellino dell'attaccante sudamericano, fissato a ottanta milioni di euro dall'Inter. Stando a quanto riporta la "Gazzetta dello Sport", comunque, Beppe Marotta vorrebbe trattare direttamente con il presidente juventino Andrea Agnelli e non avrebbe intenzione di fare sconti.

Pubblicità

In caso di arrivo di Mauro Icardi, la Juventus dovrebbe cedere Paulo Dybala. Stando a quanto affermato dal fratello Gustavo, l'attaccante sudamericano non starebbe più bene a Torino e vorrebbe cambiare aria nella prossima sessione di calciomercato estivo. Su di lui è molto forte l'interesse dell'Atletico Madrid di Simeone. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.