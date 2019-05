In attesa di definire ed ufficializzare il nuovo tecnico, la Juventus continua a lavorare sul mercato cercando di allestire una rosa competitiva per la Serie A e soprattutto per la Champions League. Alcuni acquisti saranno effettuati indipendentemente dal volere del prossimo allenatore.

Come scrive Tuttosport, la dirigenza starebbe monitorando soprattutto il mercato dei difensori, considerati il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di Martin Caceres (che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio). Se a questi aggiungiamo i continui infortuni di Chiellini ed il rendimento non di certo continuo di difensori come Bonucci e Rugani, ecco che l'esigenza di acquistare almeno due centrali di qualità è abbastanza evidente. La Juventus starebbe seguendo almeno cinque difensori centrali, su tutti spicca il nome di Samuel Umtiti, centrale francese del Barcellona

La Juventus investirà sulla difesa

Come scrive Tuttosport, la Juventus investirà in maniera massiccia sul settore difensivo, e proprio per questo la dirigenza bianconera sta seguendo molti giocatori di qualità.

La Juventus cerca almeno un difensore top.

Molto dipenderà dal trasferimento di De Ligt, il difensore olandese lascerà molto probabilmente l'Ajax, con mete possibili che potrebbero essere Barcellona o Parigi. Qualora decidesse di raggiungere il suo compagno all'Ajax De Jong, la società blaugrana sarebbe pronta a cedere Samuel Umtiti, centrale francese che quest'anno è stato condizionato da numerosi infortuni. Se invece De Ligt fosse acquistato dal Paris Saint Germain, la Juventus potrebbe presentare un'offerta per il brasiliano Marquinos, apprezzato moltissimo da Paratici.

I nomi prima menzionati sono probabilmente quelli più apprezzati dalla dirigenza bianconera, ma ovviamente ci sono altri giocatori seguiti per la difesa.

Boateng, Manolas e Savic

La dirigenza bianconera seguirebbe da vicino anche altri difensori centrali di qualità: uno di questi è Jerome Boateng, il centrale tedesco potrebbe lasciare dopo tanti anni il Bayern Monaco per provare una nuova esperienza professionale. Altro nome da tenere in considerazione è Kostas Manolas, che difficilmente resterà alla Roma se la società di Pallotta non raggiungerà la qualificazione alla prossima Champions League.

Il difensore greco ha una clausola rescissoria di 35 milioni di euro, prezzo 'ragionevole' per un difensore sicuramente di qualità. Anche Savic è uno dei centrali apprezzati dalla dirigenza bianconera, ma l'Atletico Madrid lo valuta molto e difficilmente Simeone avallerà una sua cessione. Per quanto riguarda invece la mediana ed il settore avanzato, molti acquisti potrebbero dipendere anche da cessioni pesanti.