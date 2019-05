La prossima settimana potrebbe essere decisiva per la scelta del nuovo allenatore da parte della Juventus. Per adesso i nomi dei principali indiziati sono sempre i soliti, ovvero gli "internazionali" Guardiola, Klopp e Pochettino, e gli italiani Sarri o Simone Inzaghi, con il tecnico toscano che in questa fase viene considerato in vantaggio rispetto al collega emiliano.

Indipendentemente da chi sarà il prossimo tecnico, la dirigenza bianconera sarebbe già al lavoro per allestire un organico in grado di vincere non soltanto in Serie A, ma anche e soprattutto in Champions League.

L'ultima indiscrezione lanciata da Tuttosport parla di un interesse evidente della Juventus per Paul Pogba, con il club torinese che, pur di sbloccare la trattativa con il Manchester United, sarebbe disposto ad inserirvi il cartellino di Paulo Dybala.

Ricordiamo inoltre che il centrocampista francese non piace solo alla "Vecchia Signora" ma anche al Real Madrid di Zidane, che avrebbe individuato nel mediano dei Red Devils il rinforzo ideale per ringiovanire e dare qualità al centrocampo della squadra spagnola.

Juventus pronta a offrire al Manchester United Dybala più soldi per arrivare a Pogba.

Dybala possibile contropartita tecnica per Pogba

Secondo il quotidiano sportivo torinese, dunque, la Juventus avrebbe deciso di rompere gli indugi per riabbracciare Paul Pogba, in uscita dal Manchester United. Infatti, tra i motivi che quasi certamente spingeranno il campione del mondo 2018 a lasciare i Red Devils, ci sarebbe la mancata qualificazione alla prossima Champions League.

La società bianconera, dal canto suo, sarebbe ben disposta ad effettuare un cospicuo investimento per il 26enne francese, e pur di sbloccare la trattativa potrebbe proporre come contropartita tecnica Paulo Dybala, che interessa molto al Manchester United.

Attualmente l'argentino è valutato circa 100 milioni di euro, mentre il francese oltre i 150 milioni di euro: la Juventus, quindi, avrebbe l'intenzione di offrire al club britannico il cartellino del centravanti argentino più un conguaglio economico, a meno che non riesca ad inserire nell'operazione anche Alex Sandro.

C'è da sottolineare che Pogba è rimasto molto legato all'ambiente bianconero, infatti nella recente festa scudetto è stato immortalato nel locale che ospitava i giocatori della Juventus.

Secondo alcune indiscrezioni, anche Cristiano Ronaldo avrebbe sponsorizzato il suo acquisto, e proprio il campione portoghese potrebbe essere l'arma in più per convincere il mediano transalpino ad accettare la corte della società torinese.

Joao Cancelo e Pjanic sul piede di partenza

La cessione di Paulo Dybala potrebbe non essere l'unica per la Juventus: anche Joao Cancelo interessa in Inghilterra, nello specifico al Manchester City, come riporta il giornale sportivo portoghese "Record", secondo il quale la società britannica sarebbe disposta ad offrire ben 60 milioni di euro, garantendo così al club di Andrea Agnelli un'ottima plusvalenza da mettere a bilancio.

Un altro giocatore che potrebbe lasciare Torino sarebbe Miralem Pjanic, che piace a Paris Saint-Germain e Real Madrid: in questo caso, per liberare il regista bosniaco, la Juventus chiederebbe almeno 100 milioni di euro.