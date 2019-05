Indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore, la Juventus è pronta a rivoluzionare la sua rosa in estate. Gran parte degli investimenti però dovrebbero passare anche da cessioni pesanti, soprattutto in caso di permanenza del tecnico toscano sulla panchina bianconera. L'approvazione del bilancio d'esercizio, prevista per giugno, sarà molto importante, in quanto dovrebbe confermare la perdita finanziaria della società bianconera, come scrive il Sole 24 Ore, fra i 50 e i 70 milioni di euro.

Gazzetta, diversi bianconeri possibili partenti, tra questi Mandzukic

A proposito di cessioni, sono molti i giocatori a rischio trasferimento: come scrive la Gazzetta, ci sono nomi importanti in uscita dalla Juventus, su tutti spicca quello di Mario Mandzukic, nonostante il croato abbia rinnovato il contratto qualche mese fa fino al 2021.

Le possibili cessioni

Secondo la Gazzetta dello Sport, non è solo la punta croata a rischio cessione in estate: altri nomi che potrebbero trasferirsi da Torino sono Joao Cancelo, Pjanic, Douglas Costa e Dybala.

Pubblicità

In merito al terzino portoghese, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è stato avvistato a Manchester a cena con Begiristain del Manchester City. Argomento di discussione sarebbe stato il trasferimento del portoghese ai campioni d'Inghilterra, anche se il terzino interessa anche al Manchester United. La Juventus valuterebbe il portoghese circa 60 milioni di euro. E' apprezzato da alcuni top club europei (in primis Paris Saint Germain e Real Madrid) il centrocampista bosniaco Miralem Pjanic, che i bianconeri valutano una somma superiore ai 100 milioni di euro mentre un'altra possibile plusvalenza potrebbe arrivare dalla cessione di Douglas Costa, che piace a Tottenham e Manchester City e che ha un prezzo di circa 60 milioni di euro.

Infine, anche Dybala potrebbe intraprendere una nuova esperienza professionale, e anche qui la Juventus potrebbe non opporsi ad una sua cessione in quanto temerebbe un ulteriore svalutazione del suo cartellino.

Gli obiettivi per rinforzare la rosa

Abbiamo parlato delle possibili cessioni, è giusto soffermarci anche sui presunti arrivi in casa Juventus. In difesa potrebbe essere almeno due i nuovi centrali acquistato dai bianconeri, piacciono Hummels, Varane, Manolas, Romero e Ruben Dias.

Pubblicità

A centrocampo, in caso di cessione di Pjanic, la Juventus vorrebbe investire sul 'sogno' Pogba, in uscita dal Manchester United. Anche il Real Madrid però sarebbe interessato al francese, che ha una valutazione di circa 120 milioni di euro. Infine nel settore avanzato, in caso di addio di Douglas Costa, l'arrivo probabile a Torino potrebbe essere quello del centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa.