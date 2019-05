La caccia al difensore per il prossimo Calciomercato della Juventus entra nel vivo. La novità è che il primo della lista ora sarebbe Ruben Dias, centrale di 21 anni del Benfica, che sembra aver scavalcato i vari De Ligt e Manolas. In Portogallo, da qualche giorno, insistono per il trasferimento del promettente centrale lusitano ai Campioni d’Italia ma Paratici non è l’unico ad averlo messo nel mirino, anche il Manchester United, infatti, sarebbe interessato al calciatore.

Calciomercato Juventus: è sfida al Manchester United per Ruben Dias

La corsa è partita e secondo Record, quotidiano sportivo portoghese, la Juve sarebbe in vantaggio su tutta la concorrenza per aggiudicarsi Ruben Dias. Il Benfica è ormai convinto di non poter trattenere il suo gioiello che l’anno scorso è stato nominato miglior giovane del campionato e in questa stagione è stato titolare e perno della difesa sia in campionato che in Europa. Sul cartellino del lusitano pende una clausola rescissoria di 60 milioni e, a quanto sembra, il suo club vorrebbe la cifra per intero.

Paratici starebbe cercando di abbassare le richieste, considerate alte in casa juventina, puntando tutto su Jorge Mendes, potente procuratore di Ruben Dias, che ha già portato Cristiano Ronaldo a Torino lo scorso anno e con cui i rapporti sono ottimi. La sensazione è che davvero i bianconeri siano in testa alla corsa ma attenzione perché il mercato è molto lungo e sulle tracce del giocatore c’è una superpotenza del calcio mondiale come il Manchester United che in Inghilterra viene dato come molto interessato allo sviluppo dell’affare.

I Diavoli Rossi partono indietro, però, ed uno dei motivi sarebbe la Champions League: difficilmente, infatti, gli inglesi parteciperanno alla prossima edizione e questo è un punto da non sottovalutare nella scelta della prossima squadra del portoghese.

Chi è Ruben Dias, obiettivo sensibile del mercato della Juve

Con il sogno De Ligt lontano (il Barcellona continua ad essere in vantaggio), il giovane prescelto per rinforzare la difesa durante il prossimo mercato della Juve è quindi diventato Ruben Dias.

Le caratteristiche sono quelle giuste, fisicamente potente con il suo metro e novanta d’altezza, il centrale ha dimostrato soprattutto nelle ultime due stagioni di avere nella marcatura e nella capacità di guidare i compagni della retroguardia due ottime prerogative. Paratici lo ha poi messo in cima alla sua lista perché spesso, nel suo club, è il giocatore che fa ripartire la manovra con buona efficacia e un certa eleganza che non guasta mai. Dopo 11 anni al Benfica sembra proprio arrivato il momento di cambiare aria e la sensazione è che Ruben Dias sia decisamente pronto, tecnicamente e caratterialmente.

Il grande salto sta per arrivare con il Manchester United che insegue la Juventus per assicurarsi uno dei gioielli del futuro del calcio mondiale.