Clima molto caldo in casa Juventus, dove si sta decidendo il futuro di Massimiliano Allegri. Al momento non si esclude una sua permanenza a Torino, nonostante le numerose critiche per quanto riguarda il gioco espresso dalla squadra bianconera. Allegri stesso ha affermato di volere restare sotto la Mole, proprio dopo la cocente sconfitta subita contro l'Ajax in casa, sconfitta che è costata alla Juventus l'eliminazione dalla Champions League. Ovviamente, il mercato bianconero dipenderà dal tecnico che siederà in panchina nella prossima stagione.

Juventus, possibile scambio per Icardi

Se dovesse restare Allegri, la dirigenza sabauda potrebbe decidere di puntare tutto su Mauro Icardi per rinforzare l'attacco. Il centravanti argentino pare ormai avere chiuso con l'Inter, dopo che gli è stata tolta la fascia da capitano. Inoltre, pare che Antonio Conte (che potrebbe essere il prossimo allenatore del club nerazzurro), non voglia il centravanti argentino al centro del reparto offensivo dell'Inter per la prossima stagione. Wanda Nara, la moglie-agente del giocatore, ha dichiarato a "Tiki-Taka": "Se Icardi dovesse andare via dall'Inter, potrebbe giocare senza problemi insieme a Cristiano Ronaldo". Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile scambio Icardi-Douglas Costa

La dirigenza bianconera, in particolare Fabio Paratici, non ha mai nascosto il suo apprezzamento per Mauro Icardi. Il direttore sportivo della Juventus, dunque, potrebbe decidere di dare l'assalto all'attaccante argentino nella prossima sessione di calciomercato estivo. Come riporta "FcInterNews", inoltre, l'ultima idea della Juventus sarebbe quello di uno scambio con Douglas Costa. Il talentuoso esterno offensivo brasiliano ha vissuto una stagione davvero molto difficile, sia a causa di numerosi infortuni che di problemi extra-calcistici, dunque potrebbe lasciare Torino al termine della stagione.

L'ex esterno offensivo del Bayern Monaco, inoltre, sarebbe notevolmente gradito al club nerazzurro. L'Inter, comunque, potrebbe decidere di monetizzare dalla cessione dell'attaccante argentino, che però ha perso valore dopo i dissidi avvenuti nelle scorse settimane. Per Icardi, probabilmente, basterebbe una cifra tra i sessanta e i settanta milioni di euro, cifra che Fabio Paratici potrebbe anche mettere sul piatto nei prossimi giorni. Sul fronte delle cessioni, invece, sembra sempre più probabile l'addio di Paulo Dybala, autore di una stagione in chiaroscuro, soprattutto per il fatto che Massimiliano Allegri lo ha schierato in un ruolo sicuramente non suo.