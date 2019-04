La disfatta in Champions League della Juventus ha messo in evidenza nella rosa bianconera diversi limiti soprattutto in difesa e a centrocampo: l'assenza di Chiellini è pesata e Rugani non è riuscito a sostituirlo in maniera adeguata, ma anche nella mediana, la gioventù e la qualità dell'Ajax hanno sovrastato il centrocampo bianconero. Ed è quindi molto probabile che i maggiori investimenti nel mercato estivo bianconero riguarderanno appunto difesa e mediana, con l'arrivo di almeno due difensori centrali (considerati il ritiro di Andrea Barzagli e l'addio di Martin Caceres, che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio) mentre diversi giocatori interessanti potrebbero portare quantità e qualità alla rosa bianconera.

Secondo il sito ilbianconero.com, la dirigenza bianconera potrebbe scegliere il mediano da un novero di quattro giocatori, due di questi hanno giocato e giocano in Serie A.

La dirigenza bianconera starebbe seguendo quattro centrocampisti

Secondo il noto sito ilbianconero.com, la Juventus starebbe valutando quattro giocatori per il centrocampo, il sogno principale resta Paul Pogba. Il mediano francese sarebbe in uscita dal Manchester United, soprattutto nel caso in cui la società inglese non raggiunga il quarto posto in Premier League utile per l'accesso alla Champions League.

Interessa al Real Madrid e alla Juventus, anche se ci vorrà un'offerta notevole sia per il cartellino che per l'ingaggio del giocatore. Altro nome apprezzato dalla dirigenza è Kanté del Chelsea, anche se rispetto a Pogba garantirebbe più quantità che qualità mentre in Francia la dirigenza starebbe valutando da vicino Ndombelé del Lione.

In Serie A il centrocampista che piace maggiormente resta Milinkovic Savic della Lazio, l'anno scorso vicino ai bianconeri ma il notevole prezzo richiesto da Lotito (superiore ai 120 milioni di euro) spinse la dirigenza a rinunciare al suo acquisto. Quest'anno potrebbe essere acquistato ad un prezzo minore, anche se risulta sempre difficile trattare con il presidente della Lazio.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà però tener conto del Fair Play Finanziario e quindi diventa importante tenere equilibrato il bilancio: saranno quindi possibili delle cessioni pesanti per finanziare gli acquisti, ed i giocatori che attualmente hanno più mercato sono Alex Sandro (che piace al Paris Saint Germain), Pjanic (seguito dal Real Madrid di Zidane, la Juventus vorrebbe almeno 100 milioni di euro per il regista bosniaco) ed infine Douglas Costa, che è apprezzato soprattutto in Inghilterra.

Sia Tottenham che Manchester City sarebbero pronte ad offrire alla Juventus per il brasiliano 60 milioni di euro.